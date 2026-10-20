Régimen de Irán afirma que dos petroleros "se incendiaron" tras chocar con minas navales en el estrecho de Ormuz

La Guardia Revolucionaria del régimen iraní informó este martes que sus minas navales detuvieron a dos petroleros que intentaban cruzar el estrecho de Ormuz por rutas consideradas ilegales por Teherán.

"Dos petroleros que infringían las normas fueron incendiados y detenidos debido a la explosión de minas colocadas por los valientes marineros de la Armada de la Guardia Revolucionaria en un punto de cruce ilegal en la parte sur del estrecho de Ormuz", declaró la Guardia en un comunicado publicado en su sitio web oficial, Sepah News.

Desde el inicio de la guerra en Oriente Medio, las fuerzas del régimen han atacado repetidamente a los buques que intentan atravesar el estrecho de Ormuz por una ruta meridional cercana a la costa omaní.

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El conflicto comenzó el 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra Irán, causando la muerte del líder supremo del país, el ayatolá Ali Jamenei, junto con altos mandos militares.

Irán ha intentado bloquear esta estratégica vía marítima, exigiendo que todos los buques soliciten su autorización para cruzar. En tiempos de paz, el estrecho de Ormuz transportaba aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial.

Estados Unidos ha impuesto un contrabloqueo a los puertos iraníes en respuesta.

El lunes, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, volvió a culpar a Washington de la inseguridad en el estrecho.

Los ataques contra embarcaciones que intentan cruzar el estrecho se han incrementado en los últimos días, mientras Washington busca escoltar a más barcos a través del mismo, y Teherán intenta mantener el control del paso.

La Guardia Revolucionaria también afirmó haber derribado un dron estadounidense MQ-9 Reaper.

El lunes, la Guardia informó que un petrolero se incendió tras chocar con una mina, mientras que el día anterior había comunicado que otros dos petroleros habían chocado con minas.