Protestas Programa: La Mañana Saqueos, vandalismo y caos: graves desórdenes en medio de huelga general en España noviembre 12, 2026 Por: Redacción NTN24 Los ataques escalaron durante las últimas horas de la jornada, cuando grupos violentos agredieron con piedras, fuego y palos a policías y mozos de escuadra. También le puede interesar Protestas Saqueos, vandalismo y caos: graves desórdenes en medio de huelga general en España Presos políticos en Venezuela Con gritos de “libertad”: presos políticos realizan huelga de hambre desde Ramo Verde Abelardo de la Espriella De la Espriella defiende de manera vehemente uso de prendas militares: "Soy un soldado de la patria" Secuestro “Les pido por favor que respeten la vida de mi hijo”: Madre de soldado secuestrado pide su liberación Eurodiputados "Me encantaría que en julio de 2027 hubiera elecciones en Venezuela": dice en NTN24 el eurodiputado Hermann Tertsch tras su llegada a Caracas Presos políticos “No más torturas”: el grito de los presos políticos que están en huelga de hambre en Ramo Verde Compartir en: