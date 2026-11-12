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Saqueos, vandalismo y caos: graves desórdenes en medio de huelga general en España

noviembre 12, 2026
Por: Redacción NTN24
Los ataques escalaron durante las últimas horas de la jornada, cuando grupos violentos agredieron con piedras, fuego y palos a policías y mozos de escuadra.

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