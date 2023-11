"Plan siniestro", "barbarie" acusaciones entre Guyana y Venezuela se avivan con el referendo

Las tensiones entre los gobiernos de Guyana y Venezuela aumentan cada día más en una disputa territorial que lleva más de un siglo tratando de ser resuelta.

Este martes el Estado guayanés solicitó a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) suspender un referendo consultivo impulsado por el régimen de Nicolás Maduro sobre el territorio Esequibo.

"Guyana presentó en la Secretaría de la Corte Internacional de Justicia una solicitud de indicación de medidas provisionales" para pedir que Venezuela "no proceda con el referendo consultivo como está planteado", según un comunicado del máximo tribunal de la ONU difundido este martes.

A juicio del gobierno guyanés, la consulta se trata de un "plan siniestro de Venezuela de apoderarse de territorio guyanés".

Frente a este comunicado, Delcy Rodríguez hizo una extensa declaración en la que catalogó de barbarie, la solicitud.

"Lo que ha pedido Guyana es un exabrupto, pedirle a Venezuela que derogue su orden constitucional, lo cual no va a ocurrir", aseveró.

Mientras tanto, Nicolás Maduro fue tajante en aseverar que el país no va a acatar ningún fallo de la CIJ, al tiempo que escaló en el rechazo de las acciones de Guyana, expresando insultos contra el presidente Irfaan Ali.

"Para nosotros es muy claro que en el caso de la controversia de la Guayana Esequiba jamás Venezuela ha reconocido y jamás reconocerá a la Corte Internacional de Justicia como instancia para la atención o resolución de este tema, jamás", dijo.

Por otra parte, Maduro acusó a la oposición venezolana de supuestamente haber "violado" los acuerdos firmados en Barbados en la reanudación del diálogo político, a través de una campaña que, según el mandatario, promueve la Plataforma Unitaria contra el referendo consultivo del 3 de diciembre.

"Denuncio la campaña de la ultraderecha que viola los acuerdos de Barbados (...) y que le hace el trabajo a la ExxonMobil, porque bastante billete está moviendo la ExxonMobil para comprar a los politiqueros de siempre", dijo Maduro.

"Ya basta de Ramos Allup, ya basta de Antonio Ledezma, ya basta de las Machado, ya basta de Leopoldo López, ya basta de los Capriles, ya basta de esta ultraderecha antipatria que quiere ahora destruir también el derecho del pueblo de Venezuela a votar", continuó el mandatario.

El supuesto volante, mostrado por Maduro, dice: "No te dejes engañar. El referendo consultivo sobre la Guayana Esequiba no tiene ninguna validez ante las autoridades guayanesas e inglesas. La data le servirá al chavismo para trampear las elecciones presidenciales a su favor. No votes en el referendo. La próxima presidenta se encargará del Esequibo".

¿Cómo inició la disputa?

El Esequibo, de 160.000 km2 y rico en minerales y biodiversidad, es administrado por Guyana, que se ampara en un laudo suscrito en París en 1899 que fija unos límites que Venezuela rechaza.

El Acuerdo de Ginebra, que firmó Venezuela en 1966 con Reino Unido antes de la independencia guyanesa, establecía bases para una solución negociada, desconociendo el documento anterior.

La CIJ dictaminó en 2020 que tenía jurisdicción para analizar el litigio, pese al rechazo de Venezuela, que terminó participando en el proceso.

La pugna fue reavivada en 2015, tras el hallazgo de yacimientos petroleros por parte de la estadounidense ExxonMobil, de la que Venezuela dice que Guyana es "lacaya". Y en los últimos meses ha degenerado a estos acalorados intercambios tras la concesión de licencias de explotación en aguas en disputa.

Maduro sostiene que el Esequibo le pertenece porque era parte de la Capitanía General de Venezuela del Imperio Español y que los límites en los países de Sudamérica fueron establecidos bajo el principio "utis possidetis iuris", que implica que les corresponde el territorio que tenían durante la Colonia.