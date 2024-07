Por bloqueo en el espacio aéreo venezolano, expresidentes garantes de las elecciones no han podido volar hacia Caracas

Diferentes expresidentes de la región que se dirigían a Caracas desde Panamá no han podido despegar debido a que el régimen bloqueó el espacio aéreo venezolano. Los diplomáticos estaban a bordo de un avión cuando se les pidió descender para poder despegar.

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, fue uno de los primeros en informar sobre el tema: “Avión de Copa que transportaba a Presidenta Moscoso y otros expresidentes rumbo a Venezuela no ha sido permitido despegar desde Tocumen mientras ellos se mantengan a bordo, por el bloqueo del espacio aéreo venezolano. Igual a otro vuelo de Copa hacia Panamá desde Caracas no le ha sigo permitido despegar”.

Esto ocurre días después de que el número dos del régimen, Diosdado Cabello, aseverara en su programa ‘Con el mazo dando’ que prohibía el ingreso al país de los expresidentes garantes de las elecciones.

"¿Ellos creen que aquí se entra así? ¿Y que cuando ellos lleguen nosotros nos vamos a asustar? ¿Qué va a ocurrir? Los expulsamos. Porque no están invitados y han demostrado con su conducta. No nos vamos a dar la vida con esa gente, son intrascendentes, aquí no van a venir a joder", aseguró Cabello.

Los expresidentes y políticos garantes de las elecciones de Venezuela que estaban en el avión son Tuto Quiroga, Marta Lucía Ramírez, Vicente Fox, Miguel Ángel Rodríguez y Mireya Moscoso, que conforman el grupo IDEA, iniciativa de las Américas.

Estas son las imágenes de los expresidentes a bordo del avión esperando poder volar rumbo a Venezuela:

Luego de la espera, la expresidenta de Panamá Mireya Moscoso se dirigió a los pasajeros del avión y dijo que les dieron orden de bajarse para que el avión pudiera despegar, de lo contrario no lo dejarían hacer.

"Nos acaban de informar que debemos bajarnos del avión, porque este vuelo no puede subir a menos que nosotros nos bajemos", comentó la exmandataria.

Además, agregó que su intención era acompañarlos para que las elecciones fueran limpias, pues anhelan una "Venezuela libre", pero que estarán con los venezolanos de corazón apoyándolos.

"Íbamos para allá (Caracas) a apoyarlos, nos duele en el alma, pero desde acá nuestros corazones van a estar con ustedes", indicó Moscoso.