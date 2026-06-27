Terremoto en Venezuela Programa: La Tarde Preocupa restricción de acceso a periodistas en La Guaira, Venezuela junio 27, 2026 Por: Redacción NTN24 La prensa venezolana denuncia riesgo de censura en las zonas más afectadas. También le puede interesar Terremoto en Venezuela Preocupa restricción de acceso a periodistas en La Guaira, Venezuela Terremoto en Venezuela "Actúen, por favor, son vidas las que tenemos que salvar": denuncian que burocracia retrasa la ayuda humanitaria en Venezuela Terremoto en Venezuela Damnificados en La Guaira volvieron a dormir en la calle: "Sáquennos aunque sea a un refugio" Terremoto en Venezuela El régimen de Venezuela burocratiza la ayuda voluntaria en medio de la tragedia causada por los terremotos Terremoto en Venezuela Milagro en Venezuela: rescatan a un bebé que estuvo 32 horas bajo escombros y sin alimentos Terremoto en Venezuela Más de 100 edificios han quedado en pérdida total en Venezuela Compartir en: