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Martes, 04 de agosto de 2026
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Argentina

Escándalo en Argentina: imputan a un poderoso líder sindical luego de que modelo saliera semidesnuda de su vivienda

agosto 4, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Policía de Buenos Aires
Policía de Buenos Aires - Foto: EFE
El exdiputado, Facundo Moyano, ha declarado ante la Fiscalía y recuperó la libertad, a la vez que la mujer que denunció el hecho aseguró que no fue golpeada ni permaneció encerrada.

El dirigente sindical y exdiputado argentino Facundo Moyano fue demorado este martes por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires e imputado en una causa por provocar presuntas lesiones leves y privación ilegítima de la libertad, después de un operativo realizado en su departamento del barrio de Belgrano.

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La intervención policial se hizo debido a un llamado al servicio de emergencias 911 que advirtió acerca de una mujer que había salido semidesnuda del edificio ubicado sobre la avenida Del Libertador. La denunciante fue identificada como Candela Arizaga, una modelo de 23 años.

A Moyano lo trasladaron de forma inicial a la Comisaría Vecinal 13A y luego a la Unidad de Flagrancia Norte, lugar en el cual prestó ante la Fiscalía. Después de cumplir con las diligencias judiciales, recuperó la libertad, sin embargo, quedó formalmente imputado mientras avanzaba la investigación.

En contraste, las autoridades realizaron un allanamiento en el departamento del dirigente sindical. Según la información oficial, el procedimiento no obtuvo un resultado positivo. Los agentes únicamente consiguieron un dispositivo USB, un reloj inteligente y distintos medicamentos para ser incorporados a la causa.

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Uno de los elementos que se destaca del desarrollo del caso fue la declaración de la propia Arizaga. Según la información difundida por medios argentinos, la joven declaró que no fue golpeada por Moyano ni permaneció encerrada dentro del inmueble, aunque las circunstancias que motivaron su salida del departamento continuaron siendo investigadas por la Justicia.

La Fiscalía tendrá que determinar ahora si existen pruebas suficientes para mantener las acusaciones iniciales o si corresponde una modificación a la calificación de los hechos a medida que transcurra la investigación.

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