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Viernes, 31 de julio de 2026
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Pakistán

Famoso alpinista Nirmal Purja desapareció junto a otras nueve personas tras una avalancha en Pakistán

julio 31, 2026
Por: Redacción NTN24
Famoso alpinista Nirmal Purja desapareció junto a otras nueve personas tras una avalancha en Pakistán -EFE
Famoso alpinista Nirmal Purja desapareció junto a otras nueve personas tras una avalancha en Pakistán -EFE
Los cuerpos de dos hombres, un montañista nepalí y otro de Omán, estaban siendo trasladados a la ciudad de Skardu a bordo de un helicóptero militar, añadió posteriormente la misma fuente, sin precisar la identidad de los dos alpinistas.

Cuatro cuerpos fueron encontrados cerca del lugar donde se produjo la avalancha que sepultó a diez personas en el norte de Pakistán, miembros todos ellos de una expedición que partió con la estrella del alpinismo Nirmal Purja, anunció este viernes la policía.

"Los primeros indicios señalan que en esta fase se han podido encontrar cuatro cuerpos", declaró Gilgit Baltistan, portavoz de la policía regional, en un comunicado publicado en Facebook, añadiendo que la suerte que corrieron los demás miembros de la expedición sigue siendo una incógnita.

Los cuerpos de dos hombres, un montañista nepalí y otro de Omán, estaban siendo trasladados a la ciudad de Skardu a bordo de un helicóptero militar, añadió posteriormente la misma fuente, sin precisar la identidad de los dos alpinistas.

Esta fuente también señaló que las operaciones de búsqueda habían concluido por este viernes y que se reanudarían el sábado.

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La expedición estaba dirigida por el gran alpinista nepalí-británico Nirmal Purja, alias "Nims". El Club Alpino de Pakistán indicó que estaba integrada por 10 personas: cinco nepalíes, un paquistaní, un omaní, un estadounidense y un alpinista chino.

La policía no informó sobre la presencia de ningún ciudadano estadounidense, pero sí señaló que dos ciudadanos británicos, un hombre y una mujer, figuraban entre los miembros del equipo desaparecido.

"El Club Alpino de Pakistán (ACP) recibió informes muy preocupantes sobre una avalancha que afectó a un equipo de escaladores en el Broad Peak (8.047 m), en la cordillera del Karakórum", aseguró la entidad a última hora del jueves.

Purja, de 43 años, es mundialmente conocido por el documental de Netflix "14 Cumbres: Nada es imposible" que narra su ascensión de los 14 "ochomiles", las famosas cumbres de más de 8.000 metros- en seis meses y seis días entre abril y octubre de 2019, lo que entonces fue un récord.

Criado en un pueblo del sur de Nepal, lejos de las montañas, en el seno de una familia modesta, 'Nims' sirvió en la Brigada de Gurkhas del ejército británico antes de unirse al Escuadrón Especial de Barcos de los Marines Reales, y ha batido múltiples récords de escalada desde que se convirtió en alpinista y guía de montaña a tiempo completo.

En 2021, junto con un equipo de otros nueve escaladores nepalíes, completó la primera ascensión invernal del K2.

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