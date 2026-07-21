Cae célula del Tren de Aragua en España: “amordazaban a sus víctimas y las coaccionaban con armas de fuego"

La Guardia Civil de España anunció la desarticulación de una célula de la banda criminal de origen venezolano Tren de Aragua que cometía robos con violencia en viviendas en el país europeo.

Asimismo, la policía española detuvo a cinco miembros del peligroso organismo criminal.

Según informaron las autoridades en un comunicado, los sospechosos detenidos hacían un "estudio previo de las víctimas", principalmente "personas de alto poder adquisitivo".

"Sobre ellas realizaban vigilancias para conocer sus movimientos y rutinas, estando controladas en todo momento", agrega.

Posteriormente, abordaban a sus víctimas cerca de sus domicilios, forzándolas a volver a ellos, "las amordazaban y ataban de pies y manos con bridas y cinta adhesiva y posteriormente las coaccionaban y amenazaban con armas de fuego" para que entregaran los objetos de valor, señaló la nota de prensa.

La investigación comenzó en enero de 2026 tras "un robo con violencia en una vivienda ubicada en una urbanización de lujo de una localidad próxima a la ciudad de León, donde se apoderaron de piezas de relojería y joyas exclusivas por valor de más de 100.000 euros y 10.000 euros en efectivo".

Dice la Guardia Civil que, para cometer el asalto, "esgrimieron un arma de fuego con especial violencia e intimidación contra los moradores de la vivienda entre los que se encontraban menores de edad". Además, intentaron sin éxito "realizar repetidas transferencias a distintas cuentas desde los teléfonos de las víctimas".

"Del resultado de estos registros se intervinieron gran cantidad de móviles utilizados para la coordinación de la actividad delictiva", aseveró la Guardia Civil.

Dichos objetos son: "vestimenta de interés para la investigación, 50 cartuchos de arma corta, más de 5700 euros, placas de matrícula falsificadas para evitar el control de los vehículos, más de 500 gramos de cocaína rosa “tusi”, 182 gramos de MDMA metanfetamina y más de 100 pastillas de esta misma sustancia listas para su distribución, así como un kilo de sustancia de corte y utensilios para la fabricación de la misma".

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Las actividades de la banda criminal Tren de Aragua, nacida dentro del penal venezolano conocido Tocorón y con presencia en varios países de América Latina, han ido en aumento en España, donde la policía tiene un grupo dedicado a la lucha contra la organización.

La operación se ha saldado con cinco detenidos en "Ciudad Real (1), Ibiza (1), Tenerife (1), Madrid (1) y Orense (1)", a quienes se les imputan los delitos de pertenencia a organización criminal, delito de robo con violencia e intimidación en interior de vivienda, tenencia ilícita de armas, delito de lesiones, delitos de daños, delito de detención ilegal, delitos de robo/hurto de uso de vehículo a motor, así como delitos contra la salud pública.