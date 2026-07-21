NTN24
Martes, 21 de julio de 2026
Martes, 21 de julio de 2026
Tren de Aragua

Cae célula del Tren de Aragua en España: “amordazaban a sus víctimas y las coaccionaban con armas de fuego"

julio 21, 2026
Por: Redacción NTN24
Foto: Guardia Civil de España
Foto: Guardia Civil de España
La investigación comenzó en enero de 2026 tras "un robo con violencia en una vivienda ubicada en una urbanización de lujo de una localidad próxima a la ciudad de León".

La Guardia Civil de España anunció la desarticulación de una célula de la banda criminal de origen venezolano Tren de Aragua que cometía robos con violencia en viviendas en el país europeo.

Asimismo, la policía española detuvo a cinco miembros del peligroso organismo criminal.

Según informaron las autoridades en un comunicado, los sospechosos detenidos hacían un "estudio previo de las víctimas", principalmente "personas de alto poder adquisitivo".

o

"Sobre ellas realizaban vigilancias para conocer sus movimientos y rutinas, estando controladas en todo momento", agrega.

Posteriormente, abordaban a sus víctimas cerca de sus domicilios, forzándolas a volver a ellos, "las amordazaban y ataban de pies y manos con bridas y cinta adhesiva y posteriormente las coaccionaban y amenazaban con armas de fuego" para que entregaran los objetos de valor, señaló la nota de prensa.

La investigación comenzó en enero de 2026 tras "un robo con violencia en una vivienda ubicada en una urbanización de lujo de una localidad próxima a la ciudad de León, donde se apoderaron de piezas de relojería y joyas exclusivas por valor de más de 100.000 euros y 10.000 euros en efectivo".

Dice la Guardia Civil que, para cometer el asalto, "esgrimieron un arma de fuego con especial violencia e intimidación contra los moradores de la vivienda entre los que se encontraban menores de edad". Además, intentaron sin éxito "realizar repetidas transferencias a distintas cuentas desde los teléfonos de las víctimas".

"Del resultado de estos registros se intervinieron gran cantidad de móviles utilizados para la coordinación de la actividad delictiva", aseveró la Guardia Civil.

Dichos objetos son: "vestimenta de interés para la investigación, 50 cartuchos de arma corta, más de 5700 euros, placas de matrícula falsificadas para evitar el control de los vehículos, más de 500 gramos de cocaína rosa “tusi”, 182 gramos de MDMA metanfetamina y más de 100 pastillas de esta misma sustancia listas para su distribución, así como un kilo de sustancia de corte y utensilios para la fabricación de la misma".

o

Las actividades de la banda criminal Tren de Aragua, nacida dentro del penal venezolano conocido Tocorón y con presencia en varios países de América Latina, han ido en aumento en España, donde la policía tiene un grupo dedicado a la lucha contra la organización.

La operación se ha saldado con cinco detenidos en "Ciudad Real (1), Ibiza (1), Tenerife (1), Madrid (1) y Orense (1)", a quienes se les imputan los delitos de pertenencia a organización criminal, delito de robo con violencia e intimidación en interior de vivienda, tenencia ilícita de armas, delito de lesiones, delitos de daños, delito de detención ilegal, delitos de robo/hurto de uso de vehículo a motor, así como delitos contra la salud pública.

Temas relacionados:

Tren de Aragua

España

Crimen organizado

Criminales

Guardia Civil

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Por qué hasta ahora salen a la luz los documentos de la CIA sobre las trampas del chavismo para quedarse en el poder en Venezuela?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Habrá acción militar de EE. UU. tras informe sobre espionaje de Cuba? Exdiplomático cubano responde

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

Plan criminal contra Abelardo de la Espriella previo a su posesión presidencial: esto se sabe

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Alertan sobre un posible plan criminal para atentar contra el presidente electo Abelardo De La Espriella

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Petro desconoce derrota electoral mientras expertos advierten riesgo de crisis institucional

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Jean Claude Bessudo: el pionero que hizo del turismo sostenible una apuesta para transformar la imagen de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Abelardo de la Espriella (EFE)
Abelardo de la Espriella

Alertan sobre un posible plan criminal para atentar contra el presidente electo Abelardo De La Espriella

Zona destruida en La Guaira tras los terremotos del 24 de junio-Foto: EFE
Terremoto en Venezuela

Madre busca extremidad de su hija entre los escombros: su cuerpo desapareció de la morgue

Delcy Rodríguez (EFE)
Delcy Rodríguez

Advierten de los planes de Delcy Rodríguez para quedarse en el poder: “El diablo está en los detalles”

Delcy Rodríguez, Donald Trump, María Corina Machado
María Corina Machado

Trump estaría usando el regreso de María Corina para presionar a Delcy Rodríguez y le habría advertido que la líder democrática no debe recibir ningún daño, según The New Yorker

Daniel Ortega - Foto EFE
Daniel Ortega

Tenebroso: Dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, anuncia que no habrá más elecciones en el país

Más de Actualidad

Ver más
Estrecho de Ormuz - Foto: EFE
Medio Oriente

Ejército de EE. UU. finalizó tercera ola de ataques contra el régimen islámico y confirmó que el estrecho de Ormuz está abierto: "Irán no controla el estrecho. El tráfico fluye"

Delcy Rodríguez | Foto: EFE
Régimen venezolano

Mientras crecen los reclamos por la pobre respuesta del régimen ante la tragedia en Venezuela, Delcy Rodríguez anuncia un paquete de medidas económicas

Terremoto en Venezuela (AFP)
Terremoto en Venezuela

Asciende a 2.954 la cifra de muertos por los terremotos en Venezuela

Opinión

Ver más
Arturo McFields Chavismo

De antagonista a aliado: la maniobra del régimen de Venezuela para ganar el favor de Israel

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Régimen venezolano

Los escombros de la república

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

El nuevo mapa del financiamiento climático se dibuja sin América Latina

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Estrecho de Ormuz - Foto: EFE
Medio Oriente

Ejército de EE. UU. finalizó tercera ola de ataques contra el régimen islámico y confirmó que el estrecho de Ormuz está abierto: "Irán no controla el estrecho. El tráfico fluye"

Delcy Rodríguez | Foto: EFE
Régimen venezolano

Mientras crecen los reclamos por la pobre respuesta del régimen ante la tragedia en Venezuela, Delcy Rodríguez anuncia un paquete de medidas económicas

Bono frustra penalti de Mbappé en el Francia vs. Marruecos del Mundial 2026 - EFE
Mundial

Francia vs. Marruecos por cuartos de final del Mundial: así fue como el arquero Bono frustró el penalti de Mbappé

Terremoto en Venezuela (AFP)
Terremoto en Venezuela

Asciende a 2.954 la cifra de muertos por los terremotos en Venezuela

Terremoto en Venezuela - Foto: EFE - AFP
Terremoto en Venezuela

"Los niños son los primeros afectados": UNICEF hace advertencia tras los devastadores terremotos en Venezuela

Pedro Sánchez | Foto: EFE
Condena

Condenan a 24 años de prisión a exministro de Pedro Sánchez por corrupción en España: oposición pide la dimisión del Gobierno

Delcy Rodríguez/ Rick Scott - Fotos AFP
Rick Scott

"Nadie debería sorprenderse; Maduro y Delcy Rodríguez son matones ilegítimos": senador de Estados Unidos tras revelaciones de Trump

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre