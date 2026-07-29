Alístese: así podrá seguir el próximo eclipse solar desde Venezuela y otros territorios

El próximo 12 de agosto de 2026 se producirá un eclipse solar total que oscurecerá por completo diversas zonas del planeta.

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Aunque el fenómeno no será visible en su totalidad desde Venezuela, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) ofrecerá una transmisión en vivo para que el público pueda seguir el evento desde cualquier lugar.

La agencia informó que la cobertura estará disponible a través de sus plataformas digitales y permitirá observar el recorrido de la sombra de la Luna mediante computadoras, teléfonos móviles y televisores con acceso a internet.

Además de las imágenes en tiempo real, la programación incluirá explicaciones y análisis realizados por especialistas.

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Una vez concluido el eclipse, la NASA publicará una galería de fotografías de alta resolución que podrán descargarse desde su portal web.

La trayectoria de la totalidad abarcará zonas de Groenlandia, Islandia, el norte de Rusia, el océano Atlántico, España y una pequeña parte de Portugal.

Por su parte, el eclipse parcial podrá apreciarse en áreas de Canadá, el noroeste de África, gran parte de Europa y sectores de Estados Unidos, desde Alaska hasta Carolina del Norte.

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Expertos de la NASA observarán la corona solar desde un avión de gran altitud WB-57, mientras que estudiantes universitarios participarán en el Proyecto Nacional de Globos para el Eclipse, lanzando instrumentos científicos en Islandia y España para estudiar los efectos de la disminución temporal de la luz solar sobre la atmósfera.