"Presidente Biden, póngase la mano en el corazón y ayúdeme con la visa": la petición de una madre para poder estar con su hija que necesita un trasplante

Brenda Guadalupe López es una madre mexicana que pide ayuda por una visa humanitaria para reunirse con su hija hospitalizada en Estados Unidos.

VEA TAMBIÉN Exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas fue llevado de emergencia a un hospital "por una descompensación por su negativa a consumir alimentos" o

La mujer dice sentirse “desesperada” mientras que su hija Reyna, de 13 años de edad, lucha por su vida en un centro médico tras sufrir una falla hepática aguda.

Específicamente, la adolescente fue ingresada al Texas Children's Hospital por “insuficiencia hepática aguda”.

En el Informativo USA de NTN24, Brenda Guadalupe López sostuvo: “Yo quiero viajar a Estados Unidos y ver si puedo ser donador de mi hija”.

“Mi hija necesita un trasplante de hígado y las autoridades solo me dicen que no fui aprobada y que me regrese para México”, acotó.

VEA TAMBIÉN DT campeón del Mundo con Argentina fue hospitalizado por "cuadro severo de anemia" o

“Desde el año pasado la niña no está conmigo. Le pido al presidente Biden que se ponga la mano en el corazón y que me ayude con la visa. Estoy desesperada, porque mi hija en estos momentos me necesita”, agregó.

Al ser consultados, expertos en migración aseguran que, en casos de muerte o emergencias médicas, los familiares directos deberían poder acceder a un permiso humanitario, claro está, si no tienen antecedentes penales ni deportaciones.

VEA TAMBIÉN Édgar Vivar, el Señor Barriga, fue hospitalizado tras sufrir fuerte accidente mientras grababa una serie o

No obstante, los expertos también indican que cada caso es diferente y la decisión final la toma el oficial de turno.