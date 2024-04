Édgar Vivar, el Señor Barriga, fue hospitalizado tras sufrir fuerte accidente mientras grababa una serie

El actor mexicano Edgar Vivar, conocido por su personaje del 'Señor barriga’ en la serie ‘El Chavo del 8’ sufrió un aparatoso accidente mientras se encontraba en el set de grabación de la producción ‘Vecinos’.

De acuerdo con lo relatado por el propio actor, el accidente ocurrió mientras estaba en el set de la serie ‘Vecinos’ cuando se tropezó y cayó hacia atrás, por lo que tuvo que ser llevado de emergencia al hospital.

Durante una entrevista con el programa Ventaneando de TV Azteca, Vivar contó: “Me tropecé y me caí hacia atrás; me golpeé la cabeza. Me aturdí, me aturdí mucho, eso sí”.

El actor, de 75 años, explicó que pese a la caída no se desmayó y que cuando llegó al hospital le limpiaron la herida y le tomaron una tomografía. “Es una descalabrada, nada más un fuerte golpe y me suturaron, tengo siete puntadas en la región occipital. En la nuca, exactamente”, puntualizó.

Édgar, quien también le dio vida a ‘Ñoño’ en el ‘Chavo del 8’, tiene que seguir una serie de cuidados para poder recuperarse lo antes posible y volver así al set de grabación y continuar con su trabajo.

Sin embargo, reconoció que todo este proceso no ha sido fácil, pues “estoy en reposo, en cama, con analgésicos y estoy molesto porque no puedo estar acostado, recargado, porque tengo que estar de lado, boca abajo. Pero fuera de eso, estoy bien”.

Vivar agradeció las muestras de cariño que ha recibido por parte de sus seguidores, ya que aseguró que eso lo ayuda a sentirse mejor.

“Sí, debí haber hecho algo muy bueno en mi vida porque Dios me compensa con el cariño de la gente. Y bueno, hoy estoy como ido, abrumado, y me siento cada vez más comprometido”, acotó el actor.

La estrella mexicana, de 75 años, también señaló que con esto se pudo dar cuenta de que “hay mucha gente que está preocupado por ti y eso alivia mucho el dolor”.