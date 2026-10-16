Presidente de Costa Rica se paró frente a celda de presos de Bukele en El Salvador y les dejó compasivo mensaje: "No quería irme sin saludarlos"

La presidente de Costa Rica, Laura Fernández, visitó este viernes 16 de octubre el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), en El Salvador, para conocer de primera mano el funcionamiento de una de las principales apuestas del presidente Nayib Bukele en su lucha contra las pandillas y las estructuras criminales.

La visita se produjo en el marco de una agenda oficial de tres días en territorio salvadoreño, que contempla un encuentro bilateral entre ambos mandatarios para abordar asuntos de seguridad y cooperación regional. Durante el recorrido por el centro penitenciario, Fernández conoció diferentes áreas de las instalaciones y algunos de los procedimientos aplicados a los reclusos.

La mandataria fue recibida por autoridades salvadoreñas, entre ellas el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, y el ministro de Defensa Nacional, René Merino Monroy. La visita también representa un nuevo acercamiento entre dos administraciones que han expresado interés en fortalecer la cooperación para enfrentar el crimen organizado.

En medio de su visita se paró frente a una celda y se dirigió a los presos. “No quería irme sin saludarlos, Dios los bendiga”, dijo.

Cabe resaltar que este recorrido adquiere relevancia porque se produjo apenas dos días después de que Costa Rica inaugurara el Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO), una cárcel de máxima seguridad construida tomando como referencia el modelo penitenciario salvadoreño. El establecimiento costarricense tiene una capacidad proyectada para albergar a 5.100 personas privadas de la libertad.

Fernández había manifestado su interés en conocer no solamente la infraestructura del CECOT, sino también su funcionamiento operativo, con el propósito de identificar experiencias que puedan contribuir a la estrategia de seguridad de su país. La construcción del CACCO constituye uno de los pasos más recientes de Costa Rica para reforzar su respuesta frente al avance de las organizaciones criminales.

Finalmente, cabe recordar que el CECOT, ubicado en Tecoluca, en el departamento salvadoreño de San Vicente, tiene capacidad para aproximadamente 40.000 internos y se convirtió en uno de los símbolos de la política de seguridad impulsada por Bukele. Su funcionamiento está ligado a la estrategia contra las pandillas y al régimen de excepción vigente en El Salvador, que ha generado cuestionamientos por parte de organizaciones de derechos humanos debido a las denuncias de detenciones arbitrarias y a las preocupaciones sobre las garantías del debido proceso.

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La experiencia salvadoreña ha despertado interés en otros países de la región que buscan contener el crecimiento de la criminalidad, aunque también ha abierto un debate sobre los límites de las medidas de seguridad y la protección de los derechos fundamentales.

La visita de Fernández refleja el acercamiento entre Costa Rica y El Salvador en materia penitenciaria y de seguridad. El siguiente punto de la agenda es el encuentro con Bukele, previsto para este viernes, en el que ambos gobiernos buscan profundizar la cooperación bilateral. Hasta la información disponible al momento de esta publicación, no se habían anunciado acuerdos específicos derivados de esa reunión.