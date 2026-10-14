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Miércoles, 14 de octubre de 2026
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Nayib Bukele

Nayib Bukele revela impresionante cifra de seguridad y asegura que El Salvador está camino "en convertirse en el país más seguro del mundo"

octubre 14, 2026
Por: Redacción NTN24
El presidente de El Salavdor, Nayib Bukele-Foto: EFE
El presidente de El Salavdor, Nayib Bukele-Foto: EFE
El presidente salvadoreño resaltó las estadísticas de criminalidad proyectadas para el presente año, con el respaldo a la continuidad de las medidas extraordinarias de seguridad.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, afirmó este miércoles a través de sus canales digitales que la nación centroamericana transita la ruta definitiva para consolidarse como el territorio más seguro del mundo, con el fundamento en la drástica caída de los índices de homicidios.

La declaración oficial surgió como respuesta a un análisis difundido en redes sociales que ubicaba la tasa de criminalidad nacional por debajo de un homicidio por cada 100.000 habitantes en lo que va de este periodo anual.

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El mandatario defendió la aplicación sostenida de la política de excepción iniciada en marzo de 2022, en comparación con un tratamiento médico indispensable para evitar el resurgimiento de las estructuras criminales en las comunidades del país.

“Aunque las tasas de criminalidad ya están en niveles extremadamente bajos, aún las estamos reduciendo más. En camino de convertirnos en el país más seguro del mundo”, aseveró el presidente Nayib Bukele mediante su cuenta oficial en la plataforma X.

Pese a los cuestionamientos de organismos internacionales sobre los controles al debido proceso y las cifras oficiales de fallecidos bajo custodia estatal, el Ejecutivo defiende el modelo como un caso de éxito exportable para la región latinoamericana.

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La continuidad de esta estrategia coercitiva mantendrá bajo la lupa global las políticas penitenciarias del gobierno salvadoreño en su propósito por erradicar por completo la influencia de las pandillas.

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