España registró un incremento histórico de participación electoral en las elecciones generales de 2026, con Ceuta y Melilla al frente de los aumentos más altos respecto a los comicios anteriores, después de que la crisis migratoria iniciada el 20 de julio transformara ambas ciudades autónomas en epicentro de la campaña política con una movilización inédita del electorado.

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Según el segundo avance publicado a las 18:00 horas, Melilla alcanzó una participación del 56,32 %, lo que representa un incremento de 24,39 puntos respecto a 2023 y el mayor aumento territorial del país, mientras Ceuta registró un 60,80 % con un alza de 21,50 puntos, en un escenario en el que los sondeos anticipaban un crecimiento de Vox y la consolidación del Partido Popular (PP) en ambas plazas.

La afluencia a las urnas también marcó cifras altas en el resto del territorio: Madrid encabezó el listado por porcentaje total de participación con el 72,69 % casi 19 puntos por encima de 2023, seguida por Valencia con 72,26 %, Castellón con 71,47 %, Toledo con 70,85 %, Cantabria con 70,75 % y Albacete con 70,46 %.

Álava destacó con una participación del 67,57 % tras subir 19,41 puntos frente a los anteriores comicios, lo que la sitúa como una de las provincias con mayor repunte junto con las ciudades autónomas, mientras en el resto del País Vasco Vizcaya marcó un 70,10 % (+16,72 puntos) y Guipúzcoa llegó al 68,90 % (+16,08 puntos), y Asturias alcanzó el 67,99 % con 13,88 puntos más que en 2023.

Cataluña experimentó de igual modo una notable movilización: Barcelona registró una participación del 67,43 % (+18,24 puntos), Girona alcanzó el 64,17 % (+17,70), Lleida llegó al 61,78 % (+16,68) y Tarragona anotó un 64,90 % (+15,58).

En Galicia, Pontevedra lideró con el 69,43 % de participación, por delante de A Coruña con 68,21 %, Ourense con 66,24 % y Lugo con 66,23 %, con incrementos superiores a los 11 puntos en todos los territorios gallegos respecto a 2023.

Aragón presentó cifras elevadas en Zaragoza, donde la participación alcanzó el 69,71 % con un aumento de 17,38 puntos, mientras Navarra registró el 68,05 % (+16,29) y La Rioja llegó al 70,54 % (+13,42).

En Andalucía, Sevilla encabezó el balance con una participación del 69,25 % y un alza de 15,92 puntos, seguida por Córdoba con 68,03 % y Granada con 67,82 %, en tanto que las provincias castellanoleonesas superaron el 65 %, con Valladolid (70,52 %) y Segovia (70,37 %) a la cabeza.

Canarias registró los porcentajes más bajos del país, donde Las Palmas marcó un 57,40 % y Santa Cruz de Tenerife un 57,73 %, aunque ambos archipiélagos sumaron más de 11 puntos respecto a 2023.