"Guapito por teléfono, ¿verdad?, así es que se doma a un bandido": el video de Abelardo de la Espriella en un cara a cara con criminales detenidos

Una operación de seguridad de gran envergadura se ejecutó en Barranquilla con la participación de 587 miembros de la Policía y el Ejército colombiano, resultando en la captura de 56 personas vinculadas a cinco estructuras criminales que operan en la ciudad costera. La Operación Blindaje 360, denominada "Sin tregua al delito", representa una de las acciones más contundentes contra el crimen organizado en la región.

El presidente Abelardo de la Espriella, informó a través de sus redes sociales que la operación estuvo "dirigida contra las estructuras narcoterroristas, sus fuentes de financiación y los homicidios, las extorsiones, los hurtos y las disputas criminales por el control territorial".

El mandatario añadió que "vamos a acabar con los grupos narcoterroristas y criminales en Barranquilla, con toda la fuerza y contundencia del Estado".

Según el boletín oficial con corte a las 4:00 a.m., la operación incluyó 34 allanamientos y resultó en 56 capturas: 28 personas fueron detenidas en flagrancia y 28 por orden judicial.

Entre los detenidos figuran cabecillas de organizaciones criminales como el Clan del Golfo, Los Costeños, Los Pepes, Los del Freseo y Los Porteños.

La distribución de los capturados por delitos fue la siguiente: 16 personas por concierto para delinquir, 13 por hurto, 9 por tráfico de estupefacientes, 8 por porte ilegal de armas, 3 por homicidio y 7 por otros delitos. Estas cifras reflejan la diversidad de actividades criminales que estas estructuras desarrollaban en el territorio barranquillero.

"En la era del Tigre, el miedo cambió de bando. Ya no serán los ciudadanos de bien, los ciudadanos decentes y trabajadores, quienes sientan intranquilidad: serán los delincuentes quienes padezcan el terror y el pánico por el accionar del Estado", dijo el mandatario.

Asimismo, el presidente compartió un video de su presencia en el operativo desde la madrugada.

"1 de la mañana, estoy aquí en Barranquilla, me dirijo hacia la sede de la Policía Metropolitana de

la Ciudad. Allí vamos a terminar de organizar la salida de todos los miembros de la Fuerza

Pública que van a participar en un mega operativo hoy aquí en La Arenosa", dijo.

Sin embargo, el momento más llamativo del video ocurre cuando el mandatario se encuentra frente a frente con los detenidos por los uniformados.

"Alias Ñoño, 13 años de vida criminal, robando, extorsionando, secuestrando. Bienvenido a la patria milagro, Ñoño", dijo el presidente mirando a los ojos al detenido.

"Mira la cara de miedo que tienen, el mismo miedo que sienten las víctimas de estos bandidos", agregó.

En otro momento del operativo, la Policía dio con alias Keko, criminal de la zona que había desafiado al mandatario en audios.

"Y entonces Keko, cómo era que decías que no comías de tigre y que no comías de nada? ¿Cómo era? guapitos por teléfono ¿verdad? y matando gente, sicariando gente, robando, extorsionando.

¿Viste esa cara de miedo que tienes? la misma cara de miedo de tus víctimas", le dijo cara a cara.

"Miren, así es que se doma un bandido", sentenció.