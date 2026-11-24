El gobernador del departamento del Putumayo, Jhon Gabriel Molina Acosta, confirmó mediante un video publicado en sus redes sociales que gran parte del sur del país sufrió este martes un masivo apagón.

“Se reporta falla sobre el anillo sur del país que deja sin energía al sur del Cauca, el departamento de Nariño, el departamento de Putumayo, el sur del Huila y el departamento de Caquetá”, aseveró.

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Molina indicó que está atento a reportes del Centro Nacional de Despacho para conocer “oficialmente la causa que hoy nos tiene sin el servicio de energía eléctrica”.

Reportes de medios como La FM indicaron que el apagón total, al menos en Nariño, se extendió por una hora y que, poco a poco, se restablece el servicio en la ciudad de Pasto.

El apagón habría sido causado por un ataque contra torres de energía en un sector conocido como Molinos.