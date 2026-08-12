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Putin

Putin amenazó con confiscar buques europeos en cualquier parte del mundo si se persigue a la flota fantasma rusa

agosto 12, 2026
Por: Redacción NTN24
Vladímir Putin - Foto AFP
Vladímir Putin - Foto AFP
Suecia y Francia, entre otros países, han interceptado embarcaciones sospechosas de formar parte de esta flota que Moscú utiliza para sortear las sanciones occidentales impuestas tras el inicio de su ofensiva a gran escala contra Ucrania.

El presidente ruso, Vladimir Putin, amenazó este miércoles con confiscar buques occidentales a modo de represalia por la reciente intercepción, por parte de países europeos, de barcos sospechosos de integrar la "flota fantasma" de Moscú.

Suecia y Francia, entre otros países, han interceptado embarcaciones sospechosas de formar parte de esta flota que Moscú utiliza para sortear las sanciones occidentales impuestas tras el inicio de su ofensiva a gran escala contra Ucrania.

Las nuevas sanciones aprobadas por la Unión Europea a finales de julio para debilitar esta importante fuente de ingresos de Rusia abren además la puerta a la venta del petróleo y de otras mercancías incautadas a bordo de esos barcos.

"Constatamos que las autoridades de algunos países (...) contemplaron recientemente la posibilidad de incautar nuestros barcos y vender los bienes que nos robaron", declaró Vladimir Putin, quien calificó esas acciones de "piratería".

"Si eso se concreta, tendremos que responder de la misma forma", afirmó Putin durante unos ejercicios navales en el Extremo Oriente ruso.

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El dirigente añadió que Moscú actuará "allí donde lo consideremos necesario y apropiado, en cualquier lugar".

Suecia decidió entregar a Ucrania un carguero de la "flota fantasma" rusa, interceptado a principios de marzo y que, según Kiev, transportaba trigo ucraniano robado en territorios ocupados.

En el terreno, mientras tanto, continúan los ataques entre Rusia y Ucrania.

Las autoridades de ambos países informaron este miércoles que bombardeos ucranianos causaron la muerte de dos personas, entre ellas un niño de ocho años, en la región rusa de Krasnodar, en el sur del país, mientras que ataques rusos dejaron dos muertos y varios heridos en Ucrania.

Putin realizó estas declaraciones a bordo del crucero ruso Varyag, frente a la isla de Sajalín, donde la marina rusa lleva a cabo ejercicios militares.

Estas maniobras tienen lugar una semana antes de los ejercicios militares conjuntos de Estados Unidos y Corea del Sur, organizados para simular una eventual agresión por parte de Corea del Norte.

La tensión sigue siendo elevada en la región, ya que Kiev y Seúl acusan a Pionyang y Moscú de intensificar su cooperación militar.

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