Federación Venezolana de Surf llevó a cabo homenaje a atletas fallecidos tras los devastadores terremotos en La Guaira

Decenas de surfistas realizaron un emotivo paddle out en Playa Surfista (Mare Abajo), La Guaira, para honrar a más de 30 atletas y miembros de la comunidad local que fallecieron durante los devastadores terremotos del pasado 24 de junio.

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Un paddle out es una emotiva ceremonia tradicional de la comunidad de surfistas, la cual consiste en entrar al mar con las tablas de surf, remar más allá de las rompientes y formar un círculo tomados de las manos para honrar y despedir a un ser querido o miembro fallecido de la comunidad, arrojando flores y compartiendo recuerdos.

El llamado de la Federación Venezolana de Surf convocó a más de cincuenta atletas de la disciplina, junto a entrenadores y familiares directos de los fallecidos.

El último balance del régimen venezolano es del 3 de agosto y sostiene que 6.125 es el número de fallecidos tras los devastadores temblores registrados en la nación suramericana.

Vale mencionar que, aparte de los fallecidos, heridos y desaparecidos, miles de familias se encuentran damnificadas.

Más de 23.000 personas permanecen resguardadas en 107 campamentos transitorios tras los recientes terremotos.

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Dos sismos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5 en la escala de Richter sacudieron al país suramericano la noche del miércoles 24 de junio.

Las regiones más afectadas por los dos potentes movimientos telúricos son: La Guaira, Caracas, Miranda, Aragua, Falcón y Carabobo.

De momento, La Guaira se encuentra en una fase crítica de remoción de escombros y asistencia humanitaria.

De acuerdo con estimaciones, una nación tarda en recomponerse entre 6 y 10 años en promedio tras un terremoto fuerte que destruya toda una región. Este tiempo varía según el nivel de desarrollo económico y la estabilidad política.