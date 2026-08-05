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Miércoles, 05 de agosto de 2026
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Terremoto en Venezuela

Federación Venezolana de Surf llevó a cabo homenaje a atletas fallecidos tras los devastadores terremotos en La Guaira

agosto 5, 2026
Por: Redacción NTN24
Surfistas realizaron un emotivo paddle out en Playa Surfista (Mare Abajo), La Guaira - Foto: X
Surfistas realizaron un emotivo paddle out en Playa Surfista (Mare Abajo), La Guaira - Foto: X
La emotiva ceremonia se desarrolló en Playa Surfista, ubicada en el sector de Mare Abajo, en la parroquia Catia La Mar.

Decenas de surfistas realizaron un emotivo paddle out en Playa Surfista (Mare Abajo), La Guaira, para honrar a más de 30 atletas y miembros de la comunidad local que fallecieron durante los devastadores terremotos del pasado 24 de junio.

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Un paddle out es una emotiva ceremonia tradicional de la comunidad de surfistas, la cual consiste en entrar al mar con las tablas de surf, remar más allá de las rompientes y formar un círculo tomados de las manos para honrar y despedir a un ser querido o miembro fallecido de la comunidad, arrojando flores y compartiendo recuerdos.

El llamado de la Federación Venezolana de Surf convocó a más de cincuenta atletas de la disciplina, junto a entrenadores y familiares directos de los fallecidos.

El último balance del régimen venezolano es del 3 de agosto y sostiene que 6.125 es el número de fallecidos tras los devastadores temblores registrados en la nación suramericana.

Vale mencionar que, aparte de los fallecidos, heridos y desaparecidos, miles de familias se encuentran damnificadas.

Más de 23.000 personas permanecen resguardadas en 107 campamentos transitorios tras los recientes terremotos.

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Dos sismos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5 en la escala de Richter sacudieron al país suramericano la noche del miércoles 24 de junio.

Las regiones más afectadas por los dos potentes movimientos telúricos son: La Guaira, Caracas, Miranda, Aragua, Falcón y Carabobo.

De momento, La Guaira se encuentra en una fase crítica de remoción de escombros y asistencia humanitaria.

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De acuerdo con estimaciones, una nación tarda en recomponerse entre 6 y 10 años en promedio tras un terremoto fuerte que destruya toda una región. Este tiempo varía según el nivel de desarrollo económico y la estabilidad política.

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