Presión de Estados Unidos a Cuba: “Es la próxima manzana que se va a caer del árbol”

Sobrevuelo de reconocimiento del avión Poseidón de EEUU sobre Cuba fue reportado hace minutos, lo que sigue generando presión contra el régimen castrista liderado por Miguel Díaz Canel y deja la incertidumbre sobre una posible intervención militar. Ric Prado, un exagente de la CIA, le dijo al diario El País que “en cuanto se resuelva la crisis con Irán, Cuba es la próxima manzana que va a caer del árbol”.