NTN24
Viernes, 24 de julio de 2026
Viernes, 24 de julio de 2026
Vozinha

Oficial: Vozinha, el portero sensación del Mundial 2026, es nuevo jugador de un histórico equipo sudamericano

julio 24, 2026
Por: Redacción NTN24
Vozinha, portero de Cabo Verde (EFE)
Vozinha, portero de Cabo Verde (EFE)
Josimar José Évora Dias, más conocido como Vozinha, nació en Mindelo, en la isla de São Vicente, el 3 de junio de 1986.

El presidente del club chileno Colo Colo anunció este viernes que llegó a un acuerdo para fichar al portero Vozinha, figura de la Selección de Cabo Verde que dejó una huella imborrable en el Mundial 2026.

"Vozinha va a ser jugador de Colo Colo, en los próximos días va a viajar a Chile, se va a someter a los exámenes de rigor como corresponde y después será presentado aquí en el Estadio Monumental", dijo el presidente Aníbal Mosa.

o

Josimar José Évora Dias, más conocido como Vozinha, nació en Mindelo, en la isla de São Vicente, el 3 de junio de 1986.

La historia de Vozinha está llena de sorpresas: su primer contrato profesional lo firmó a los 26 años, luego pasó por Angola antes de saltar a Europa, donde militó en clubes como el Zimbru moldavo, el Gil Vicente portugués, el AEL Limassol chipriota o el AS Trencin eslovaco.

Pero lo más sorprendente fue su debut histórico con Cabo Verde en el Mundial, al que llegó con 40 y sorprendió al mundo entero llevándose importantes calificaciones en partidos difíciles.

Su primer partido en la cita orbital fue extraordinaria: siete impresionantes paradas que ayudaron a Cabo Verde a empatar 0-0 con el que sería el campeón del mundo, España, en el arranque del Grupo H.

Pero ahí no terminaron las sorpresas de la selección de Cabo Verde: encadenó nuevos empates con Uruguay (2-2) y Arabia Saudita (0-0).

o

Con una clasificación histórica a dieciseisavos de final, enfrentó a la Argentina de Messi, contra la que terminó eliminada por un agónico 3-2 en la prórroga que casi termina en un hito histórico.

Pero Vozinha no solo rompe récords en la cancha, pues al finalizar su histórico partido con España, su cuenta en Instagram saltó de 50.000 seguidores a más de 29 millones.

Temas relacionados:

Vozinha

Fútbol

Mundial 2026

Cabo Verde

Chile

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Así es como están cobrando en morgues de Venezuela a familias para entregar cuerpos tras terremotos

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Cómo sanar y afrontar el dolor por la tragedia en Venezuela? "Hay que reconstruir poco a poco"

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Conjunto Residencial Petunia, el reflejo de devastación que dejó el doble terremoto en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

Miles de desaparecidos y familias sin respuestas: la dura realidad en Venezuela tras un mes de los terremotos

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Comenzó el trasteo en la Casa de Nariño: imágenes de personal de mudanza sacando las cosas de Petro

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Petro desconoce derrota electoral mientras expertos advierten riesgo de crisis institucional

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Europa enfrenta temperaturas extremas de hasta 44 grados Celsius

Ver más

Videos

Ver más
Daños provocados por los terremotos en La Guaira, Venezuela - Foto: EFE
Terremoto en Venezuela

"En 100 años no se había muerto tanta gente junta en Venezuela": Lester Toledo tras cumplirse un mes de los terremotos

Trasteo en la Casa de Nariño / FOTO: Captura de pantalla
Colombia

Comenzó el trasteo en la Casa de Nariño: imágenes de personal de mudanza sacando las cosas de Petro

Incendios en Madrid - Foto: EFE
Madrid

“Una crisis de seguridad humana”: experto acerca de la emergencia que vive Madrid por los incendios

Reconstruir Venezuela cuesta menos de lo que se ha robado el chavismo / FOTOS: EFE
Terremoto en Venezuela

Reconstruir Venezuela cuesta menos de lo que se ha robado el chavismo

Diosdado Cabello - Foto AFP
Diosdado Cabello

Diosdado Cabello cambia sus apariciones públicas tras alta presencia militar de EE. UU. en Venezuela; solo se ve de noche y con escoltas

Más de Actualidad

Ver más
Brigadas de socorro haciendo trabajos de búsqueda y rescate en Venezuela tras devastadores terremotos - Foto: EFE
Terremoto en Venezuela

Balance actualizado de muertos y heridos tras terremotos registrados en Venezuela: 235 víctimas fatales y 4.300 lesionados

Militares del régimen cubano - Foto EFE
Régimen cubano

Así es como el régimen de Cuba habría financiado el terrorismo en países como Venezuela y Colombia

Retrato de Maduro y Cilia Flores en comparecencia en Nueva York - Foto: AFP
Presos políticos en Venezuela

Mientras Nicolás Maduro y Cilia Flores tienen garantías de defensa en EE. UU., en Venezuela torturan presos políticos

Opinión

Ver más
Arturo McFields Chavismo

De antagonista a aliado: la maniobra del régimen de Venezuela para ganar el favor de Israel

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Régimen venezolano

Los escombros de la república

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

El nuevo mapa del financiamiento climático se dibuja sin América Latina

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Brigadas de socorro haciendo trabajos de búsqueda y rescate en Venezuela tras devastadores terremotos - Foto: EFE
Terremoto en Venezuela

Balance actualizado de muertos y heridos tras terremotos registrados en Venezuela: 235 víctimas fatales y 4.300 lesionados

Donald Trump - EFE
Donald Trump

Donald Trump da respaldo al ICE y sus operativos en medio de polémica por muerte de un inmigrante colombiano a manos de sus agentes: "Están haciendo un gran trabajo"

Militares del régimen cubano - Foto EFE
Régimen cubano

Así es como el régimen de Cuba habría financiado el terrorismo en países como Venezuela y Colombia

Aficionados en los estadios del Mundial 2026 - Foto: EFE
Mundial 2026

La Copa del Mundo 2026 marca un hito: superó los cinco millones de aficionados en los estadios

Kylian Mbappé y Mikel Oyarzabal (EFE)
Mundial 2026

Ya se conoce el primer finalista del Mundial 2026: España dio la sorpresa y eliminó a Francia

Retrato de Maduro y Cilia Flores en comparecencia en Nueva York - Foto: AFP
Presos políticos en Venezuela

Mientras Nicolás Maduro y Cilia Flores tienen garantías de defensa en EE. UU., en Venezuela torturan presos políticos

Consecuencias del terremoto en Catia La Mar - Foto: EFE
Terremoto en Venezuela

"Es catastrófico": ONU y otras organizaciones sociales hacen llamado a la comunidad internacional para ayudar a Venezuela tras devastador terremoto

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre