Oficial: Vozinha, el portero sensación del Mundial 2026, es nuevo jugador de un histórico equipo sudamericano

El presidente del club chileno Colo Colo anunció este viernes que llegó a un acuerdo para fichar al portero Vozinha, figura de la Selección de Cabo Verde que dejó una huella imborrable en el Mundial 2026.

"Vozinha va a ser jugador de Colo Colo, en los próximos días va a viajar a Chile, se va a someter a los exámenes de rigor como corresponde y después será presentado aquí en el Estadio Monumental", dijo el presidente Aníbal Mosa.

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Josimar José Évora Dias, más conocido como Vozinha, nació en Mindelo, en la isla de São Vicente, el 3 de junio de 1986.

La historia de Vozinha está llena de sorpresas: su primer contrato profesional lo firmó a los 26 años, luego pasó por Angola antes de saltar a Europa, donde militó en clubes como el Zimbru moldavo, el Gil Vicente portugués, el AEL Limassol chipriota o el AS Trencin eslovaco.

Pero lo más sorprendente fue su debut histórico con Cabo Verde en el Mundial, al que llegó con 40 y sorprendió al mundo entero llevándose importantes calificaciones en partidos difíciles.

Su primer partido en la cita orbital fue extraordinaria: siete impresionantes paradas que ayudaron a Cabo Verde a empatar 0-0 con el que sería el campeón del mundo, España, en el arranque del Grupo H.

Pero ahí no terminaron las sorpresas de la selección de Cabo Verde: encadenó nuevos empates con Uruguay (2-2) y Arabia Saudita (0-0).

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Con una clasificación histórica a dieciseisavos de final, enfrentó a la Argentina de Messi, contra la que terminó eliminada por un agónico 3-2 en la prórroga que casi termina en un hito histórico.

Pero Vozinha no solo rompe récords en la cancha, pues al finalizar su histórico partido con España, su cuenta en Instagram saltó de 50.000 seguidores a más de 29 millones.