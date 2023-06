¿Qué implicaciones tendrá para el gobierno de Gustavo Petro los audios de Armando Benedetti?

En el programa La Noche, la noticia son los explosivos audios que abren un fuerte debate político en Colombia y dejan sobre la mesa muy serios cuestionamientos sobre la financiación de la campaña que llevó a la Casa Nariño al hoy presidente Gustavo Petro.

La Revista Semana reveló una serie de audios que cruzó el exembajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, con la exjefe de gabinete del gobierno Petro, Laura Sarabia. En los mensajes, Benedetti insulta a Sarabia y le lanza graves advertencias. Aseguró que está dispuesto a que todos se vayan presos.

Al parecer, el exembajador explotó, con evidente molestia y palabras de grueso calibre, contra la entonces jefe de gabinete porque lo dejaron tres horas, según sus palabras, plantado, cuando pidió una cita con el presidente Petro.

LA NOTICIA: En los explosivos audios, Benedetti amenaza con contar lo que, según él, sabe de la financiación de la campaña de Petro y hace una confesión que hoy tiene todos los reflectores de la opinión pública colombiana encima. El exembajador en Venezuela asegura que consiguió 15.000 millones de pesos para la campaña y los votos de la Costa Atlántica necesarios para que el hoy mandatario ganara en las urnas. Hablamos en cifras actuales de cerca de 3 millones y medio de dólares.

LA NOTICIA: Este lunes el Consejo Nacional Electoral de Colombia ordenó la realización de pruebas de oficio, requiriendo tanto las revelaciones periodísticas de Semana como los testimonios de Benedetti y Sarabia. Estas prácticas se suman a la indagación que a finales de febrero abrió el organismo por presuntas irregularidades en la financiación y presentación de informes de ingresos y gastos de la campaña del Pacto Histórico, es decir, de la campaña que llevó a la presidencia al actual mandatario Gustavo Petro.

EL PRIMER PUNTO CLAVE DE LA NOTICIA: ¿Cuál es el origen de los 15 mil millones de pesos de los que habla Benedetti? Armando Benedetti, al recalcarle repetidamente a Laura Sanabria que él fue quien organizó todos los votos de la Costa, amenaza con decir quién fue el que puso ese millonario aporte a la campaña presidencial de Gustavo Petro.

EL SEGUNDO PUNTO CLAVE DE LA NOTICIA: En una entrevista con la misma revista en las últimas horas, Armando Benedetti no se atrevió a decir quién o quiénes dieron los 15.000 millones de pesos a la campaña. Sin embargo, asegura que no se trata de personas “emprendedoras”, y que no sabe si eran narcos.

EL TERCER PUNTO CLAVE DE LA NOTICIA: En otra parte de los impactantes audios revelados el domingo en la noche, Armando Benedetti, al reclamarle a Laura Sarabia por el trato recibido en su cita con el presidente, recuerda que ella no quería, según dijo, apoyar en su momento al entonces candidato Gustavo Petro.

EL CUARTO PUNTO CLAVE DE LA NOTICIA: En los audios a Sarabia, Benedetti también lanzó varias advertencias frente a lo que, decía, sería el reclamo de su espacio político. Hace mención, con fuertes señalamientos, a personajes como el exministro del interior Alfonso Prada y el expresidente del Senado Roy Barreras. Prada presentó una denuncia contra el exembajador Benedetti, a quien acusó de falsas imputaciones

EL QUINTO PUNTO CLAVE DE LA NOTICIA: La primera reacción del mandatario colombiano a este escándalo, por cuenta de los audios de Armando Benedetti, fue un polémico trino que acompañó de una foto con su hija Sofía, con estas palabras: ¿Intranquilos?! Qué va!.