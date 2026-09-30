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Miércoles, 30 de septiembre de 2026
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Hurto

Hurto de motocicletas en Venezuela registra un incremento, según el Cicpc

septiembre 30, 2026
Por: Redacción NTN24
Personas transitan en moto en Caracas (Venezuela) - Foto de referencia: EFE
Personas transitan en moto en Caracas (Venezuela) - Foto de referencia: EFE
El modus operandi frecuente consiste en el descuido de los propietarios en vías públicas.

El director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (institución controlada por el régimen chavista), Douglas Rico, informó sobre un incremento en los casos de hurto de motocicletas en Venezuela.

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A través de sus redes sociales, Rico señaló que las autoridades mantienen un "monitoreo constante" de este comportamiento delictivo y han puesto en marcha "acciones específicas" para hacerle frente.

Entre las medidas implementadas se encuentran el uso de "labores de inteligencia" y el "patrullaje focalizado".

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Esto, en sectores identificados como de mayor incidencia, con el propósito de "prevenir nuevos casos y reforzar la seguridad".

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El jefe del Cicpc indicó además que los cuerpos policiales continúan "evaluando las estadísticas".

Según denuncias recogidas de redes sociales, el hurto de vehículos de dos ruedas se ha catalogado como una modalidad delictiva en aumento durante el año en curso.

El modus operandi frecuente consiste en el descuido de los propietarios en vías públicas.

La mayoría de las veces, los delincuentes desvalijan las motos para comercializar sus piezas en el mercado negro.

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