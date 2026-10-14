Graban desmedido despliegue policial en Chacao para cerrar un emprendimiento: "De ser un gran cuerpo de seguridad, pasamos a esto"

Actuaciones recientes de la Policía Municipal de Chacao (PoliChacao), difundidas a través de videos en redes sociales, han generado controversia entre ciudadanos.

Algunas de las grabaciones muestran procedimientos en los que funcionarios retienen herramientas, mercancía y otros implementos utilizados por trabajadores independientes y emprendedores, incluso en zonas cercanas a la estación del Metro de Chacao.

Las publicaciones han provocado cuestionamientos sobre la forma en que se desarrollan estos operativos.

En un reciente audiovisual difundido en la red social X se ve un desmedido despliegue policial en Chacao para cerrar un emprendimiento.

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Según versiones, los uniformados arremetieron contra varios vendedores ambulantes, entre ellos, mujeres y personas de la tercera edad.

Ante tal situación, diferentes ciudadanos denunciaron los hechos y señalaron presuntos excesos de autoridad, intimidación y retenciones arbitrarias de equipos de trabajo.

Entre las principales preocupaciones expresadas en redes sociales está el impacto que estas actuaciones pueden tener sobre quienes dependen de actividades económicas por cuenta propia.

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"La mayoría de los venezolanos viven del día a día; no estoy justificando que se tomen toda la calle para vender sus cosas, pero que la policía llegue así y los verdaderos malandros estén impunes, causa indignación", dijo una usuaria en X.

"Despliegue desmedido y de cobardes... La Policía de Chacao pasó de ser un gran cuerpo de seguridad, de dar ejemplo, a esto; eso es lo increíble, que pasamos a esto", añadió otro usuario, también en X.