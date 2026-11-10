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Martes, 10 de noviembre de 2026
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Petróleo

ExxonMobil firma acuerdo preliminar con el régimen de Delcy Rodríguez para regresar a Venezuela tras casi 20 años

noviembre 10, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
ExxonMobil y Delcy Rodríguez - Fotos: EFE
ExxonMobil y Delcy Rodríguez - Fotos: EFE
El acuerdo abarca la posibilidad de que ExxonMobil opere varios campos petroleros con miles de millones de barriles de reserva.

La empresa estadounidense ExxonMobil firmó este lunes un memorándum de entendimiento con el régimen de Venezuela para potenciales proyectos de exploración y producción en el país.

A inicios de año y tras la operación militar estadounidense que derivó en la captura de Nicolás Maduro, Venezuela dio un viraje en su política petrolera tras la reforma legal que impulsó la nueva líder del régimen, Delcy Rodríguez, que permite la apertura al 100% del capital privado en el sector de hidrocarburos.

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Con el acuerdo preliminar, la compañía inicia su retorno tras casi dos décadas ausente de la industria venezolana. La petrolera dejó el país en 2007 luego de un proceso de nacionalización que lideró Hugo Chávez.

"Hoy es una firma muy importante", dijo Delcy Rodríguez en una transmisión televisiva. "Revela meses de negociaciones para un regreso efectivo de ExxonMobil a las operaciones en hidrocarburos" en el país.

El acuerdo abarca la posibilidad de que ExxonMobil opere varios campos petroleros con miles de millones de barriles de reserva.

"Esperamos que las inversiones de Exxon se estén dando en unas condiciones muy favorables (...) en un marco de seguridad jurídica muy importante para garantizar sus inversiones", agregó.

"Creemos que nuestras capacidades únicas combinadas con los recursos extraordinarios de este país y la larga historia de Venezuela en la producción de petróleo y gas, traerán beneficios significativos para todas las partes involucradas", dijo Dan Ammann, presidente de ExxonMobil.

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Rodríguez gobierna bajo fuerte presión de la administración del presidente Donald Trump desde enero.

Tras la captura de Maduro, Trump llegó a exhortar a los principales ejecutivos del sector petrolero de Estados Unidos a invertir en Venezuela e impulsar la producción.

La propuesta había sido recibida con escepticismo. Darren Woods, director ejecutivo de ExxonMobil, había afirmado que era imposible impulsar la industria en Venezuela sin reformas profundas en los sistemas político y económico del país.

ExxonMobil y ConocoPhillips salieron de Venezuela después de negarse a la exigencia de Hugo Chávez de ceder el control mayoritario de su actividad al Estado. Desde entonces, buscaron recuperar miles de millones de dólares que aseguran se les deben por la expropiación.

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