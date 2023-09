Régimen bloquea el buscador de centros electorales de las primarias opositoras

Este lunes fue bloqueado el acceso a la página web dispuesta por el Comité Nacional de Primarias para que los lectores ubicaran el centro de votación asignado a los comicios internos previstos para el 22 de octubre.

La ONG VE Sin Filtro detalló que los usuarios de internet de la compañía estatal Cantv y las tres operadoras móviles que prestan servicio en el país, no pueden ingresar al buscador.

"Las principales operadoras de Internet en Venezuela bloquearon la página web buscadorprimaria2023.com, habilitada para que los electores revisen los centros de votación asignados en las primarias", indicó la organización no gubernamental a través de la red social X.

El pasado 3 de septiembre la Comisión Nacional de Primaria (CNP) anunció la habilitación del buscador. Esta plataforma de consulta oficial fue creada para ubicar los centros de votación, en los cuales los ciudadanos podrán ir a sufragar en los comicios internos que buscan un adversario para Nicolás Maduro.

Una vez ingresen a la página web, el usuario deberá indicar su número de cédula de identidad y fecha de nacimiento, además de completar el captcha para poder realizar la consulta. El sistema arrojará la información del centro de votación más cercano a la residencia del solicitante.

La CNP pidió a los ciudadanos no compartir su información personal en plataformas no oficiales y que no hayan sido anunciadas por la comisión. En ese sentido, exhortan a los venezolanos a difundir esta herramienta como único método de consulta. Por lo tanto, el dominio oficial de esta página es: https://buscadorprimaria2023.com/