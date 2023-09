"Habrá obstáculos políticos, logísticos y operativos, para limitar el poder de las primarias", politólogo venezolano Ángel Medina

Hasta el momento, la líder del partido político Vente Venezuela, María Corina Machado, encabeza la intención del voto popular de cara a las elecciones primarias de la oposición.

No obstante, en un intento de quitar protagonismo a la campaña electoral de Machado, el régimen venezolano intenta sacar una carta bajo la manga: el adelanto de las elecciones presidenciales sin la presencia de opositora, quien para el oficialismo “está inhabilitada”.

VEA TAMBIÉN Si las primarias las gana un inhabilitado ¿deberá apoyar a un tercero? El dilema entre opositores venezolanos o

Sobre el asunto, la ingeniera industrial de profesión sostuvo: “Yo que he recorrido el país, puedo estar en contacto con gente muy diversa, que se me acercan y me transmiten unas vivencias impresionantemente crudas. Te das cuenta que no hay un empleado público que hoy esté contento, que no hay un beneficiario del CLAP que esté satisfecho con esto".

VEA TAMBIÉN María Corina Machado seguirá a pesar de la inhabilitación y dice estar dispuesta a negociar la transición del régimen o

“Yo no creo que a estos tipos les convenga adelantar un proceso electoral en los últimos meses. Creo que será en el segundo semestre del año que viene”, acotó Machado.

VEA TAMBIÉN Manuel Rosales anuncia su apoyo a Henrique Capriles en las elecciones primarias o

En cuanto a la consulta interna de la oposición venezolana, Ángel Medina, politólogo, conversó con el programa La Tarde de NTN24.

“Estos 50 días no van a ser normales, nos vamos a enfrentar a todo tipo de obstáculos políticos, logísticos y operativos, para limitar el poder de las primarias”, expresó el entrevistado.