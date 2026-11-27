Lluvias
Programa: El Informativo
Lluvias, inundaciones y cortes de energía: tormenta invernal azota varios estados de EE. UU.
Fuerte tormenta invernal azotó a diferentes estados de Estados Unidos durante la celebración de Acción de Gracias, provocando inundaciones graves, cortes de electricidad y la histórica reprogramación del centenario desfile de Macy's en Nueva York. Las autoridades mantienen alertas ante condiciones meteorológicas adversas que incluyen vientos fuertes, nevadas y lluvia helada.