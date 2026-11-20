El artista Bruno Mars anunció este jueves el fallecimiento de su padre, Peter Hernández, a los 74 años, mediante una publicación en redes sociales acompañada de una fotografía desde una habitación de hospital y recuerdos familiares tras haberse despedido de él la semana anterior.

Al rendir homenaje a quien guio su vocación artística desde niño, el intérprete de nombre de nacimiento Peter Gene Hernández destacó el impacto de su progenitor en su trayectoria musical al expresar textualmente: “Siempre he dicho que es el hombre que me enseñó todo lo que sé, especialmente en lo que respecta a la música”.

Nacido en Brooklyn, Nueva York, y radicado desde los 25 años en Hawái, donde lideró el grupo de doo-wop Love Notes y adoptó el sobrenombre de Dr. Doo-Wop, Peter Hernández introdujo a sus seis hijos en los escenarios y transmitió a Mars las bases de la percusión, el ritmo y la puesta en escena que impulsaron desde muy temprano su faceta como Little Elvis.

El legado de Hernández también moldeó la identidad escénica y el estilo visual del cantante, quien ha señalado que los trajes, los anillos, el peinado y el sentido del ritmo nacieron al observar a un músico de la vieja escuela que sostuvo la unidad familiar en momentos complejos.

En octubre de 2026, durante una presentación de su gira The Romantic Tour en Los Ángeles, Mars homenajeó a su padre, quien asistió entre el público, y rememoró que en su infancia Hernández vendió algunas pertenencias en un mercado para comprarle una guitarra con el dinero obtenido.

Peter Hernández compartió su vida con Bernadette San Pedro Bayot, madre de Bruno Mars, quien falleció en 2013 a causa de un aneurisma cerebral, y juntos criaron a seis hijos: Bruno, Eric, Tiara, Tahiti, Presley y Jaime.

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“Crió a mis cuatro hermosas hermanas, a mi hermano y a mí. Para mí, fue el mejor papá del mundo y lo extrañaré todos los días hasta que nos volvamos a encontrar”, escribió el cantante en su despedida.