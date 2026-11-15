NTN24
Domingo, 15 de noviembre de 2026
Domingo, 15 de noviembre de 2026
Abelardo de la Espriella

Bombardeos, capturas, extradiciones y careos: seguridad en primeros 100 días de De la Espriella

noviembre 15, 2026
Por: Redacción NTN24
El gobierno del presidente Abelardo de la Espriella presentó el balance de sus primeros 100 días en el poder, en los que reportó más de 32.000 capturas de integrantes de grupos ilegales, como parte de su estrategia contra la criminalidad organizada. Entre los resultados más destacados está la captura de alias "El Negro Perea", durante el operativo Nehemías en Antioquia, que dejó otros siete integrantes del Clan del Golfo muertos. Asimismo, las autoridades incautaron 135.515 kilogramos de estupefacientes y sacaron de circulación 3.414 armas de fuego. Cabe resaltar que estas cifras hacen parte de una estrategia que, según el presidente, apenas está comenzando.

También le puede interesar

Presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella-Foto: AFP
Abelardo de la Espriella

Bombardeos, capturas, extradiciones y careos: seguridad en primeros 100 días de De la Espriella

Nayib Bukele - EFE
Haití

Ataque a mansión de cabecilla y toma de estadio en poder de pandillas: modelo Bukele avanza en Haití

Abelardo De La Espriella, presidente electo de Colombia - EFE
Abelardo de la Espriella

“Los vamos a perseguir sin descanso”: Contundente advertencia de De la Espriella tras exitoso operativo

Periodista que investiga al chavismo
Atentado

Habla el periodista panameño que investiga al chavismo al que le quemaron la casa: "Yo no estaba, pero mi esposa sí"

Crisis aérea en Estados Unidos / FOTO: Captura de pantalla
Estados Unidos

Estados Unidos continúa lidiando con la crisis aérea; miles de personas se han visto afectadas

Métodos de represión del régimen venezolano / FOTO: Captura de pantalla
Régimen de Venezuela

“Los símbolos del terror”: así se ha sostenido el régimen en Venezuela tras perder respaldo popular

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Tres años es el tiempo mínimo": así es la hoja de ruta para la transición hacia la democracia en Cuba

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Habla el periodista panameño que investiga al chavismo al que le quemaron la casa: "Yo no estaba, pero mi esposa sí"

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio
Dirige:
Roberto Macedonio

En la mira de Diosdado Cabello y la DGCIM: regresar a Venezuela, un riesgo para los exiliados

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Jefferson Beltrán - Yalena Jácome
Dirige:
Jefferson Beltrán

“Los vamos a perseguir sin descanso”: Contundente advertencia de De la Espriella tras exitoso operativo

Ver más

El Informativo USA

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Presión contra Ilhan Omar: Republicanos advierten consecuencias si se comprueba fraude migratorio

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil
Dirige:
Andrés Gil

Confirman que emergencia por disparos cerca a la Casa Blanca en EE. UU. dejó al menos 6 fallecidos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Protestas en Europa: ¿crisis económica o resultado de gobiernos que incumplieron sus promesas?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Ronroneos entre sirenas: un café de Ucrania donde gatos y humanos esquivan la guerra

Ver más

Videos

Ver más
Estadio Sylvio Cator - Captura video Presidencia de El Salvador
Haití

Los macabros hallazgos en estadio controlado por pandillas que recuperó Bukele en Haití

Perkins Rocha (AFP)
Perkins Rocha

"Hoy fueron 20 hombres, me parece exagerado para custodiar a una sola persona": reveladora entrevista de Perkins Rocha en NTN24

Foto: International Crisis Group
ELN

Impactante video: guerrilleros del ELN muestran cómo usan drones convencionales para atacar al Ejército

Mensaje de migrantes con destino a Estados Unidos a Donald Trump - Fotos: AFP
Migrantes

“Estamos felices porque ese gringo se va”: el desafiante mensaje de los migrantes con destino a EE. UU. a Donald Trump

Migrantes - Foto: NTN24
Migrantes Estados Unidos

Avanza caravana migrante: en 2027 todos los estados de la frontera de EE. UU. con México serán gobernados por demócratas

Más de Actualidad

Ver más
Impresionantes imágenes del cargamento de estupefacientes incautado en Armenia - Policía de Colombia
Narcotráfico en Colombia

Estas son las impresionantes imágenes del cargamento de estupefacientes incautado en Armenia: eran más de 500 kilogramos

El papa León XIV. (EFE)
Papa León XIV

Como un peruano más: el papa León XIV canta el himno nacional en su recibimiento oficial en Lima

Abelardo de la Espriella y Carlos Galán - Gustavo Petro
Bogotá

"El presidente Petro romantizaba a los delincuentes urbanos, era un mensaje nefasto": alcalde de Bogotá tras histórico operativo contra criminales

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

IDEA y la dignidad humana como frontera de la democracia

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Nayib Bukele

Bukele y los bombardeos que encienden la esperanza de un pueblo en el olvido

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Regreso María Corina Machado

Cambio de juego: María Corina en Venezuela

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Impresionantes imágenes del cargamento de estupefacientes incautado en Armenia - Policía de Colombia
Narcotráfico en Colombia

Estas son las impresionantes imágenes del cargamento de estupefacientes incautado en Armenia: eran más de 500 kilogramos

El papa León XIV. (EFE)
Papa León XIV

Como un peruano más: el papa León XIV canta el himno nacional en su recibimiento oficial en Lima

Luis Díaz, futbolista colombiano en el Bayern Múnich - Foto: EFE
Luis Díaz

Estos serían los partidos que se perdería Luis Díaz tras su lesión con el Bayern Múnich

Abelardo de la Espriella y Carlos Galán - Gustavo Petro
Bogotá

"El presidente Petro romantizaba a los delincuentes urbanos, era un mensaje nefasto": alcalde de Bogotá tras histórico operativo contra criminales

Diosdado Cabello, integrante de la dictadura venezolana - Foto: EFE
Dictadura en Venezuela

Diosdado Cabello niega los vuelos a Turquía para sacar sus pertenencias de Venezuela

El FC Andorra retornó al trabajo este miércoles guardando un minuto de silencio en memoria del futbolista Jesús de Miguel- EFE
Deportes

Rompe el silencio el arquero involucrado en jugada que causó la muerte a delantero en el fútbol de España: "Están siendo los días más difíciles de mi vida"

ELN | Foto AFP
Guerrilla del ELN

Reportan bombardeo del régimen venezolano contra campamento del ELN en Apure, zona fronteriza con Colombia

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023