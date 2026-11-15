Bombardeos, capturas, extradiciones y careos: seguridad en primeros 100 días de De la Espriella

El gobierno del presidente Abelardo de la Espriella presentó el balance de sus primeros 100 días en el poder, en los que reportó más de 32.000 capturas de integrantes de grupos ilegales, como parte de su estrategia contra la criminalidad organizada. Entre los resultados más destacados está la captura de alias "El Negro Perea", durante el operativo Nehemías en Antioquia, que dejó otros siete integrantes del Clan del Golfo muertos. Asimismo, las autoridades incautaron 135.515 kilogramos de estupefacientes y sacaron de circulación 3.414 armas de fuego. Cabe resaltar que estas cifras hacen parte de una estrategia que, según el presidente, apenas está comenzando.