Reportan caída de la red social X, antes Twitter, en varias partes del mundo

La red social X ha sufrido una caída a escala internacional. De acuerdo con medios españoles como La Vanguardia y 20 Minutos, los problemas comenzaron a primera hora de este lunes 10 de marzo.

Desde entonces, los usuarios han experimentado problemas para acceder a la aplicación, bien sea por computadora o por telefonía móvil.

Asimismo, el portal Down for Everyone or Just Me también confirmó la caída, indicando que la mayoría de los usuarios no podían acceder a la aplicación.

En redes sociales como Telegram y Facebook, varios usuarios han reportado la caída de la plataforma que dirige Elon Musk.

“Después de horas seguimos con la web de Twitter en España caída sin poder usarla”, escribió un internauta.

“Desde Colombia Bogotá con intermitencia para navegar a través de X (Twitter)”, reportó otro internauta.

De momento, la dirección de X (Twitter) no ha informado sobre las causas de la caída. Algunos usuarios, a lo largo de la jornada de este martes, han registrado que poco a poco empieza a restablecerse el servicio.