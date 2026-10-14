Reportan al primer fallecido tras terremoto que sacudió Panamá el pasado 9 de octubre

Una de las personas heridas en el terremoto que sacudió Panamá el viernes 9 de octubre falleció este miércoles, según informó el presidente del país, José Raúl Mulino, por medio de sus redes sociales.

El mandatario explicó que la víctima tenía como condición preexistente la amputación de una extremidad por una diabetes severa. Los traumatismos sufridos en el sismo, sumados a su enfermedad, hicieron que no se pudiese hacer su recuperación pese a los esfuerzos del equipo médico.

“Los traumas sufridos, aunados a la enfermedad previa, no hicieron posible su recuperación, pese a los esfuerzos de nuestros médicos”, escribió Mulino, quien también dio sus condolencias a los familiares y allegados de la persona que falleció.

El anuncio añade una víctima mortal al reporte de la emergencia y pone de relieve las dificultades que pueden enfrentar las personas con condiciones médicas preexistentes luego de sufrir lesiones graves. El presidente no difundió la identidad de la víctima ni explicó en qué lugar recibía atención médica.

El terremoto del 9 de octubre provocó daños en viviendas, centros educativos, hospitales, iglesias y otras infraestructuras de diferentes provincias panameñas. Las autoridades desplegaron equipos de emergencia para analizar las afectaciones y atender a las comunidades perjudicadas.

Tras el movimiento telúrico, el Gobierno declaró el estado de emergencia nacional y anunció recursos para la atención de los damnificados y la reconstrucción de viviendas. El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) coordinó la distribución de ayuda humanitaria y el seguimiento de las zonas afectadas.

El fallecimiento comunicado por Mulino constituye una actualización del balance de víctimas del sismo. Hasta ahora, el mensaje presidencial no precisa la identidad de la persona ni ofrece otros detalles acerca de las circunstancias específicas de las lesiones.