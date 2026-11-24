Lacava se burla de sus rivales políticos y advierte que irá a la reelección de la gobernación de Carabobo: "Estoy ansioso"
El colaborador del régimen chavista, Rafael Lacava, se burló de sus rivales políticos y advirtió que irá a la reelección de la gobernación de Carabobo.
Durante su intervención, lanzó críticas contra los sectores opositores, a los que calificó de "bates quebrados".
"Lo repito: todos son una parranda de bates quebrados. Yo los respeto, pero son unos bates quebrados", expresó Lacava.
A su vez, señaló que, en caso de no ser el candidato, espera que su sucesor pertenezca a su misma corriente política.
"Yo lo que deseo es que el día que no esté aquí, que yo estoy seguro de que me sustituirá alguien de nuestra fórmula, que entienda que hay que proteger las cosas que hacen sentir bien a la gente", mencionó.
Posteriormente, añadió: "Estoy ansioso de que haya elecciones, ansioso, yo sí, yo sí estoy ansioso".
En ese sentido, anunció que tiene previsto aspirar a la reelección y aseguró que está a la espera de una nueva contienda electoral.
En medio del encendido de Navidad de la entidad que "administra", Lacava afirmó que volverá a postularse para mantenerse en el cargo.