La tensión continúa en Cartagena luego de que un grupo de hombres armados y encapuchados ingresara a un almacén Éxito, ubicado en el sector de La Castellana, y tomara como rehenes a clientes y trabajadores del establecimiento.

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En medio del operativo de las autoridades, se conocieron nuevas imágenes del momento en que otra de las personas retenidas logró salir del lugar y quedó bajo protección de la Policía.

El video, difundido durante la tarde de este martes, muestra parte de la operación que se adelanta en el establecimiento comercial, donde las autoridades buscan conseguir la liberación de quienes permanecen en poder de los sujetos armados.

Según el presidente Abelardo de la Espriella, fueron 30 las personas secuestradas durante el hecho y, hasta el último balance entregado por el mandatario, cinco mujeres mayores ya habían recuperado su libertad, mientras que otras 25 continuaban retenidas.

"Ya están todas las capacidades de la Fuerza Pública con grupos especiales allí. Eso va a salir bien para los secuestrados; no estoy tan seguro de que salga tan bien para los bandidos", manifestó el jefe de Estado al referirse al operativo.

Asimismo, explicó que el hecho estaría relacionado con un intento de robo a un vehículo de transporte de valores.

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Según su versión, los responsables habrían quedado sorprendidos por la reacción de las autoridades y terminaron refugiándose dentro del establecimiento comercial, donde tomaron a las personas como rehenes.

"No es que se haya presentado un secuestro por parte de un grupo terrorista; no, son bandidos que se vieron sorprendidos, no tuvieron escapatoria y entonces secuestraron a un grupo de personas", agregó De la Espriella.

Por su parte, la Policía Nacional informó que activó sus capacidades especializadas y que trabaja de manera coordinada para conseguir una salida segura, con la protección de la vida de los retenidos como prioridad.

La situación también generó restricciones temporales en las operaciones del aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena, especialmente en los aterrizajes, mientras las autoridades atendían la emergencia. Posteriormente, la Aeronáutica Civil informó que las operaciones aéreas se reanudaron con normalidad.

Entretanto, el operativo continúa y las autoridades mantienen el despliegue de unidades especializadas en los alrededores del Éxito de La Castellana para lograr la liberación de las personas que todavía permanecen retenidas.