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Jueves, 12 de noviembre de 2026
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Miss Universo

Así es la nueva corona del Miss Universo diseñada por el venezolano George Wittels

noviembre 12, 2026
Por: Redacción NTN24
Finalistas del Miss Venezuela 2025 / Corona de la nueva edición del Miss Universo - Fotos: EFE / Instagram
Finalistas del Miss Venezuela 2025 / Corona de la nueva edición del Miss Universo - Fotos: EFE / Instagram
La mencionada pieza fue bautizada como 'The Radiance of an Eternal Legacy'.

El diseñador venezolano George Wittels fue elegido para crear la nueva corona oficial del Miss Universo.

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En esa línea, el oriundo del país 'hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas y del sol' se convirtió en el primer latinoamericano en asumir este importante proyecto.

La mencionada pieza fue bautizada como 'The Radiance of an Eternal Legacy' (El resplandor de un legado eterno).

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En cuanto a su obra maestra, George Wittels sostuvo: "Me inspiré en las bodas de diamante".

Wittels, así las cosas, suma un nuevo logro a su trayectoria, pues se convierte en el único diseñador que ha elaborado coronas para tres certámenes del circuito Grand Slam: Miss Universo, Miss Grand International y Miss Supranational.

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Con más de 31 años de trayectoria en la alta joyería, Wittels diseña piezas de autor, joyas nupciales y accesorios para alfombras rojas utilizando gemas finas y metales nobles.

El certamen de Miss Universo 2026 (75.ª edición) se llevará a cabo el próximo 24 de noviembre.

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