El secretario de Defensa de los Estados Unidos, Pete Hegseth, realizará una visita oficial a Colombia este miércoles con el objetivo de profundizar la cooperación bilateral en materia de seguridad, inteligencia militar y lucha frontal contra el narcotráfico junto a las altas autoridades del Gobierno nacional.

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“El que viene no es el vicepresidente, viene el secretario de guerra; mañana me voy a ver con él y nos va a entregar el primer helicóptero, el primer avión C-130, creo que van a venir dos más. EE. UU. debe mantener su apoyo para retomar la seguridad de los colombianos”, subrayó el ministro de Defensa durante una cumbre oficial ministerial.



Como parte concreta de la asistencia militar norteamericana, el alto funcionario hará entrega formal de nuevo equipamiento aéreo destinado a potenciar la movilidad operacional, el transporte de tropas y las misiones de rescate de las Fuerzas Armadas colombianas, con la recepción inicial de un helicóptero y una aeronave táctica C-130 Hércules fabricada por Lockheed Martin.

La visita de Hegseth representa uno de los primeros contactos de alto nivel entre las carteras de defensa de ambos países bajo la actual Administración norteamericana, dado que Colombia constituye un aliado estratégico tradicional de Estados Unidos en la región en la lucha contra el narcotráfico y los grupos armados ilegales.

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Aunque no se han revelado detalles específicos de la agenda que abordarán ambos funcionarios, los temas centrales abarcarán la cooperación en inteligencia militar, el combate al narcotráfico, la modernización de las Fuerzas Armadas colombianas y la situación de seguridad en las fronteras del país suramericano.

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