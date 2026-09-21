Revelan detalle de avión vinculado a EE. UU. en el que Delcy Rodríguez llegó a Nueva York: estaría operado por empresa colombiana

Delcy Rodríguez aterrizó este lunes a Nueva York para participar en la 81.ª Asamblea General de Naciones Unidas en un avión privado que tiene matrícula proveniente de los Estados Unidos y que es operado por una empresa colombiana, un detalle que generó preguntas alrededor del traslado de la venezolana.

Rodríguez llegó en horas de la madrugada en el aeropuerto de Teterboro, en Nueva Jersey, desde donde se movilizó hacia Nueva York. Según con información publicada por Diario Las Américas, el avión usado fue un Gulfstream G500 con matrícula N818CA, operado por Helistar S.A.S., compañía colombiana que se dedica a la aviación ejecutiva.

El dato también fue difundido por Jesús Romero, exoficial de inteligencia de Estados Unidos y usuario de X conocido como @CommanderRomero, quien puso el foco en las características de la aeronave.

https://www.ntn24.com/noticias-actualidad/revelan-detalle-avion-vinculado-ee-uu-delcy-rodriuez-llego-nueva-york-estaria-operado-empresa-colombiana-651933

Según Romero, Rodríguez no llegó a Estados Unidos en un avión presidencial venezolano ni en alguno de los jets que antes estuvieron vinculados con integrantes de la cúpula del régimen venezolano. En cambio, usó un avión con matrícula norteamericana y operado por una compañía privada colombiana.

El N818CA corresponde a un Gulfstream G500, un avión ejecutivo de fabricación de Estados Unidos. La propia Helistar tiene incluido este modelo dentro de su oferta de aeronaves para transporte VIP y vuelos de largo alcance, con capacidad para hasta 13 pasajeros.

Registros especializados de aviación de igual forma detectan al N818CA como un Gulfstream G500 operado por Helistar Aviación en Colombia.

La aeronave presuntamente estuvo en Venezuela desde el 15 de septiembre, después de llegar desde Bogotá, según el seguimiento de vuelos citado por Diario Las Américas. Mas adelante realizó otros desplazamientos en la región antes de trasladar a Rodríguez con rumbo a Estados Unidos.

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El detalle que provocó mayor interés fue justamente la elección de esta aeronave. Romero planteó que, si Venezuela dispone de aviones oficiales para llevar a sus funcionarios, resulta importante conocer por qué se usó un jet privado operado por una compañía de Colombia para llevar a Rodríguez hasta el área de Nueva York.

De momento, esa información no fue difundida de forma pública. Por ello, no es posible establecer quién asumió el costo del traslado ni si el viaje fue contratado de manera directa por el régimen venezolano o por un tercero.

La información acerca del avión tampoco permite concluir por sí sola que exista alguna irregularidad en el traslado. El hecho que si es comprobable es que Rodríguez usó un Gulfstream G500 con matrícula de Estados Unidos y operado por Helistar.