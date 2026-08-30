Lucas Murillo, el niño que pidió ayuda al presidente De la Espriella por su grave condición, será trasladado a Bucaramanga

El caso de Lucas Francesco Murillo, un niño de siete años que necesita atención médica especializada debido a una grave cardiopatía, llegó hasta el presidente Abelardo de la Espriella después de que el menor y sus padres publicaran un video solicitando ayuda.

En la grabación, Lucas cuenta que nació con una enfermedad cardíaca que lo obliga a depender permanentemente de oxígeno. El pequeño, residente en Cúcuta, Norte de Santander, ha sido sometido a tres cirugías de corazón abierto y asegura que actualmente funciona con solo una parte de su corazón.

Según relató, su madre lleva aproximadamente un año intentando conseguir a través de la Nueva EPS las autorizaciones necesarias para realizarle varios exámenes y un cateterismo en una institución de cuarto nivel. Estos procedimientos son fundamentales para evaluar la posibilidad de que pueda ingresar a una lista de espera para un trasplante de corazón.

El mensaje de Lucas llegó al presidente

Conmovido por su situación, Lucas hizo un llamado directo al mandatario y explicó que quiere seguir estudiando, aprendiendo y disfrutando de su vida. El niño manifestó además su temor ante la posibilidad de que su estado de salud empeore si no logra acceder pronto al tratamiento que necesita.

El video llegó hasta el jefe de Estado, quien reaccionó a través de X, anteriormente conocida como Twitter. De la Espriella pidió a la ministra de Salud, Ana María Vesga, intervenir en el caso y establecer comunicación con los familiares para buscar una solución junto con la Nueva EPS.

El mandatario señaló que ningún menor debería verse obligado a expresar su temor a morir para conseguir que el sistema de salud atienda su caso y pidió garantizar que Lucas tenga acceso a los estudios, tratamientos y servicios especializados que requiera.

Lucas será trasladado a Bucaramanga

Tras la intervención del Gobierno, la Nueva EPS autorizó el traslado de Lucas a Bucaramanga, donde podrá ser valorado en una institución especializada. La decisión representa un avance para su familia, que llevaba meses buscando una respuesta.

La madre del menor, Andrea García, agradeció la intervención y expresó su esperanza de que las autoridades puedan tomar las decisiones necesarias para atender a pacientes que requieren procedimientos, medicamentos y cirugías de alta complejidad.