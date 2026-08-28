Denuncian demolición de edificio en La Guaira sin cierre de vías ni medidas de seguridad: peatones y conductores quedaron expuestos

Recientemente se dio a conocer una denuncia en varias plataformas digitales que tiene que ver con la demolición de un edificio en La Guaira sin cierre de vías ni medidas de seguridad.

Videos difundidos en redes sociales muestran a vehículos y peatones circulando cerca de la estructura mientras se realizaban los trabajos de demolición, situación que generó críticas entre los ciudadanos.

Las imágenes muestran a maquinaria pesada ejecutando el derribo mientras vehículos y peatones continuaban circulando a pocos metros del conjunto residencial.

Otro de los aspectos señalados por los ciudadanos fue la ausencia de un dispositivo visible de Protección Civil o de cuerpos policiales que permitiera acordonar el área.

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Las labores de demolición forman parte de las acciones emprendidas tras los daños estructurales ocasionados por el devastador doblete sísmico que golpeó a Venezuela el pasado 24 de junio de 2026.

Hasta el momento, el régimen no ha ofrecido información pública sobre las condiciones de seguridad aplicadas durante esta demolición.

El régimen venezolano emitió un nuevo boletín informativo semanal con fecha del 24 de agosto de 2026 respecto a las afectaciones que dejaron los terremotos.

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El reporte difundido por el ilegítimo presidente de la Asamblea Nacional del régimen, Jorge Rodríguez, consolida un total de 6.509 personas fallecidas.

Dicho informe, cabe mencionar, no detalla la cifra de heridos, desaparecidos ni de réplicas.