NTN24
Viernes, 28 de agosto de 2026
Viernes, 28 de agosto de 2026
La Guaira

Denuncian demolición de edificio en La Guaira sin cierre de vías ni medidas de seguridad: peatones y conductores quedaron expuestos

agosto 28, 2026
Por: Redacción NTN24
Demolición de edificio en La Guaira sin cierre de vías ni medidas de seguridad - Fotos: X
Demolición de edificio en La Guaira sin cierre de vías ni medidas de seguridad - Fotos: X
En videos se ve maquinaria pesada ejecutando el derribo mientras vehículos y peatones continuaban circulando a pocos metros del conjunto residencial.

Recientemente se dio a conocer una denuncia en varias plataformas digitales que tiene que ver con la demolición de un edificio en La Guaira sin cierre de vías ni medidas de seguridad.

o

Videos difundidos en redes sociales muestran a vehículos y peatones circulando cerca de la estructura mientras se realizaban los trabajos de demolición, situación que generó críticas entre los ciudadanos.

Las imágenes muestran a maquinaria pesada ejecutando el derribo mientras vehículos y peatones continuaban circulando a pocos metros del conjunto residencial.

Otro de los aspectos señalados por los ciudadanos fue la ausencia de un dispositivo visible de Protección Civil o de cuerpos policiales que permitiera acordonar el área.

o

Las labores de demolición forman parte de las acciones emprendidas tras los daños estructurales ocasionados por el devastador doblete sísmico que golpeó a Venezuela el pasado 24 de junio de 2026.

Hasta el momento, el régimen no ha ofrecido información pública sobre las condiciones de seguridad aplicadas durante esta demolición.

El régimen venezolano emitió un nuevo boletín informativo semanal con fecha del 24 de agosto de 2026 respecto a las afectaciones que dejaron los terremotos.

o

El reporte difundido por el ilegítimo presidente de la Asamblea Nacional del régimen, Jorge Rodríguez, consolida un total de 6.509 personas fallecidas.

Dicho informe, cabe mencionar, no detalla la cifra de heridos, desaparecidos ni de réplicas.

Temas relacionados:

La Guaira

Edificio

Terremoto en Venezuela

Reporte

Video

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Una perseguida por Chávez y la otra por Maduro: los indignantes casos de dos juezas víctimas de un mismo régimen opresor

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Están cambiando las cosas en Colombia”: Exfiscal Francisco Barbosa sobre el gobierno de De la Espriella

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Expertos abordan el fraude financiero y la ciberseguridad como principales desafíos de la era digital: ¿cómo cuidar sus datos y su dinero?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

Así se tiñó de rojo el cielo en América con el impresionante eclipse lunar: el último del año

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Vecinos de Ceuta prenden fuego a campamento ilegal y explotan contra Pedro Sánchez: "Invasores"

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Poder no es lo mismo que grandeza: así es como China ha confundido "miedo con legitimidad"

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El fenómeno de El Niño acelera su desarrollo y podría llevar al planeta a nuevos récords de calor, advierten expertos

Ver más

Videos

Ver más
Francisco Barbosa, exfiscal general de Colombia / FOTO: EFE
Colombia

“Están cambiando las cosas en Colombia”: Exfiscal Francisco Barbosa sobre el gobierno de De la Espriella

Seguridad

"Colombia es vital para la ecuación de seguridad del hemisferio": experto en temas de seguridad

Diosdado Cabello - Foto EFE
Carlos Ocariz

"Diosdado Cabello busca generar ruido y caos dentro de la oposición": Carlos Ocariz ante señalamientos del número dos del régimen

EEUU estaría buscando participación en reservas petroleras de Venezuela - Foto de referencia: Canva
Petróleos de Venezuela

EEUU estaría buscando su participación en reservas petroleras de Venezuela: expertos analizan

Daniel Noboa y Abelardo de la Espriella / FOTO: EFE
Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella unirá fuerzas con Daniel Noboa para luchar contra el crimen en Colombia y Ecuador

Más de Actualidad

Ver más
Abelardo De La Espriella - EFE
Posesión Abelardo de la Espriella

De vender panela a presenciar la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella: Luis Felipe Yagüé ya se encuentra en Cali

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella y la primera dama Ana Lucia Pineda- Foto: EFE
Terremoto en Colombia

Abelardo De La Espriella declara la emergencia económica tras el terremoto: así funcionará el “Fondo Milagro” y los alivios tributarios

Terremoto en Colombia. - EFE
Terremoto en Colombia

Medicina Legal entregó nuevo reporte de fallecidos por el terremoto en Colombia: esta es la lista de los identificados

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La dignidad de la república

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Rusia utiliza engaños para reclutar soldados en México, Cuba y Colombia

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Abelardo De La Espriella - EFE
Posesión Abelardo de la Espriella

De vender panela a presenciar la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella: Luis Felipe Yagüé ya se encuentra en Cali

Jóvenes jugando al fútbol de playa en una costa soleada - Foto de referencia: Pexels
Vinotinto

La Vinotinto Sub-20 de fútbol playa clasificó a las semifinales del Sudamericano que se disputa en Perú

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella y la primera dama Ana Lucia Pineda- Foto: EFE
Terremoto en Colombia

Abelardo De La Espriella declara la emergencia económica tras el terremoto: así funcionará el “Fondo Milagro” y los alivios tributarios

Terremoto en Colombia. - EFE
Terremoto en Colombia

Medicina Legal entregó nuevo reporte de fallecidos por el terremoto en Colombia: esta es la lista de los identificados

Estados Unidos e Irán
Régimen de Irán

"Irán no quiere la paz": experto analiza estrategia de Donald Trump en guerra contra régimen ayatola

Esposa de un agente del CTI secuestrado en Colombia / FOTO: Captura de pantalla
Colombia

El desgarrador testimonio de la esposa de un agente del CTI secuestrado en el gobierno Petro

Presos en Colombia / FOTO: Captura de pantalla
Colombia

“Si no hay seguridad no hay nada”: Héctor Schamis sobre estrategia de De la Espriella contra el crimen

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023