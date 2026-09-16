Embajada de Colombia en EE. UU. sobre la descertificación: “refleja el marcado deterioro de la seguridad y la lucha contra el narcotráfico durante los últimos cuatro años”

El su reciente informe sobre los principales países de tránsito de drogas o productores de drogas ilícitas para el año fiscal 2027, el Gobierno de Estados Unidos anunció la descertificación de Colombia y otros países de la región.

En el documento, publicado como "Determinación presidencial sobre los principales países de tránsito de drogas o productores de drogas ilícitas para el año fiscal 2027", el Gobierno de Donald Trump explicó que la decisión se debe "únicamente debido a la incompetencia y el caos producidos por el anterior gobierno de extrema izquierda que estuvo en el poder durante la mayor parte del último año".

Asimismo, Trump aclaró que, si Colombia logra avances en la erradicación agresiva de la coca y el desmantelamiento de sus redes narcoterroristas durante el próximo año, "consideraré levantar la condición de “fracaso demostrable” del país".

La Embajada de Colombia en Estados Unidos, en cabeza de María Consuelo Araujo, se pronunció sobre el documento y valoró que Estados Unidos reconozca el cambio de rumbo en la lucha antidrogas.

Lo que dice la Embajada de Colombia en Washington:

"La Determinación Presidencial sobre los principales países de tránsito o producción ilícita de drogas, emitida hoy por el Gobierno de los Estados Unidos, refleja el marcado deterioro de la seguridad y de la lucha contra el narcotráfico registrado durante los últimos cuatro años", dijo la sede diplomática.

Y aclaró que "la determinación evalúa específicamente el periodo comprendido entre septiembre de 2025 y septiembre de 2026".

Por esto, la Embajada reiteró que el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella "asumió el mandato popular de corregir ese deterioro y, desde el primer día, ha adoptado acciones concretas y decisivas para restablecer la seguridad, fortalecer la autoridad del Estado y enfrentar el narcotráfico y el crimen transnacional organizado".

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El comunicado, además, expone que el cambio de rumbo ya está dando resultados:

"En apenas 36 días, la Fuerza Pública ha realizado 17.147 capturas e incautado 75.613 kilogramos de estupefacientes; se han registrado 463 sometimientos a la justicia y aprobado 73 extradiciones", añadiendo que el Gobierno ·ha intensificado las operaciones contra las organizaciones criminales y sus principales estructuras de mando y ha dispuesto una estrategia de erradicación de cultivos ilícitos que contempla todas las modalidades legales disponibles, con intervenciones focalizadas en zonas estratégicas y mediante programas piloto".

"El Gobierno del presidente De La Espriella continuará actuando con firmeza para recuperar plenamente la seguridad y el control del Estado, desarticular las estructuras del narcotráfico y traducir esta nueva etapa de la relación bilateral en resultados concretos, sostenidos y verificables", finalizó el comunicado de la embajadora Araujo.