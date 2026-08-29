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Sábado, 29 de agosto de 2026
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Ucrania

Ataque ruso a depósito de municiones cerca de Kiev deja al menos 37 muertos: hay un alcalde entre las víctimas

agosto 29, 2026
Por: Redacción NTN24
Ataque ruso a depósito de municiones cerca de Kiev deja al menos 37 muertos - EFE
Ataque ruso a depósito de municiones cerca de Kiev deja al menos 37 muertos - EFE
Entre los fallecidos se encuentra el alcalde del pueblo de Dmitrivska, Taras Didich, quien estaba ayudando en las tareas de rescate.

Al menos 37 personas murieron cerca de Kiev en un ataque ruso con drones perpetrado la noche del viernes contra un depósito de municiones del ejército, que causó un enorme incendio y explosiones, indicaron este sábado las autoridades ucranianas.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, indicó en un mensaje que el lugar atacado era un depósito utilizado por el ejército y que albergaba "municiones que de ningún modo tendrían que haber estado ahí", incluyendo obuses, minas y drones.

La fiscalía ucraniana anunció por su lado la apertura de una investigación por negligencia criminal.

En los videos difundidos en internet y en la prensa se aprecia una gigantesca explosión, seguida de detonaciones secundarias, que proyectaron llamas en múltiples direcciones.

"Lamentablemente, el número de víctimas en el distrito de Bucha se eleva ahora a 37", indicó en Telegram el jefe de la administración militar de la región de Kiev, Timur Tkachenko, elevando en diez víctimas el balance anterior.

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Entre los fallecidos se encuentra el alcalde del pueblo de Dmitrivska, Taras Didich, quien estaba ayudando en las tareas de rescate.

Zelenski había publicado otro mensaje en la red X para recordar que "no pueden almacenarse municiones cerca de viviendas u otras zonas residenciales".

El ataque con dron se produjo poco después de las ocho de la tarde del viernes (17H10 GMT), y golpeó "los terrenos de una empresa en la localidad de Mila", situada en el distrito de Bucha, al oeste de Kiev, indicó la oficina del fiscal general ucraniano.

En ese momento "estalló un gran incendio en los terrenos de la empresa, y comenzó la detonación", añadió.

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La oficina del fiscal general explicó que investigará "la legalidad del (...) almacenamiento de objetos y materiales explosivos en los terrenos de la empresa", así como si la compañía, cuyo nombre no se menciona, contaba con "los permisos y autorizaciones necesarios".

El ataque y la detonación subsecuente causaron daños en viviendas cercanas y en un centro para ancianos y personas con discapacidades, indicó también Zelenski.

El primer ministro Serguéi Koretski lamentó que no se hubieran aprendido "las lecciones" tras otro mortífero ataque en julio en la localidad de Vichnévé, cerca de Kiev, contra un depósito de municiones.

Una investigación había revelado importantes fallas por parte de la empresa pública propietaria, que no cumplía con las normas a pesar de la proximidad de viviendas.

"En el quinto año ya de la invasión, cometer el mismo error una y otra vez equivale a una negligencia criminal", dijo el primer ministro en un mensaje en Telegram.

"Cada responsable, sin excepción, debe recibir un castigo severo para que no vuelva a suceder algo así", enfatizó.

Rusia y Ucrania han intensificado desde hace varios meses sus ataques de largo alcance, que cada vez con mayor frecuencia tienen como objetivo infraestructuras civiles, como almacenes logísticos e instalaciones petroleras y portuarias.

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