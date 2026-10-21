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Gustavo Petro

NTN24 conoció el documento con el que la Fiscalía compulsó copias para que investiguen a Gustavo Petro por el ‘Pacto de Valledupar’

octubre 21, 2026
Por: Redacción NTN24
El documento, fechado el 31 de agosto de 2026, fue remitido a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.

NTN24 conoció el documento mediante el cual la Fiscalía General de la Nación compulsó copias a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes para que examine los hechos denunciados contra el expresidente Gustavo Petro, en relación con el denominado ‘Pacto de Valledupar’.

La comunicación, fechada en Bogotá el 31 de agosto de 2026, está dirigida a la célula legislativa encargada de conocer las denuncias contra altos funcionarios del Estado. En el texto, la Fiscalía señala que remite una copia de la denuncia instaurada por Pablo Bustos Sánchez, en la que se exponen circunstancias que presuntamente involucrarían a Petro cuando se desempeñaba como jefe de Estado.

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Asimismo, el documento invoca el numeral 3 del artículo 178 de la Constitución Política, que contempla entre las atribuciones de la Cámara de Representantes, por medio de la Comisión de Investigación y Acusación, la posibilidad de acusar ante el Senado al presidente de la República o a quien haga sus veces cuando existan causas constitucionales.

La remisión de las copias busca que la comisión conozca los hechos y determine las actuaciones del expresidente que correspondan dentro de sus competencias. Sin embargo, este trámite no constituye por sí mismo una imputación ni demuestra la responsabilidad penal del exmandatario.

¿Qué hay detrás del denominado ‘Pacto de Valledupar’?

El caso llamado ‘Pacto de Valledupar’ está relacionado con las reuniones que se habrían celebrado entre el 22 y el 24 de octubre de 2025 en esta ciudad del Cesar, entre representantes del entonces Gobierno de Gustavo Petro y antiguos jefes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Según las denuncias, estas apuntan a presuntas gestiones para que antiguos comandantes paramilitares entregaran declaraciones contra figuras políticas, entre ellas Álvaro Uribe Vélez, Germán Vargas Lleras y Abelardo de la Espriella, en un contexto marcado por la actividad política y las elecciones presidenciales.

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Por otro lado, el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso también se pronunció sobre estos hechos y aseguró que se les habría solicitado a los antiguos comandantes señalar a dirigentes políticos. Estas afirmaciones hacen parte de los señalamientos que deben ser contrastados por las autoridades.

Sin embargo, en paralelo, la Procuraduría General de la Nación anunció una investigación disciplinaria contra el exministro del Interior Armando Benedetti y la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), Angie Rodríguez, por sus presuntos vínculos con los hechos relacionados con el denominado pacto.

Cabe resaltar que la Fiscalía informó que abrió una noticia criminal el 31 de agosto de 2026 y que ese mismo día dispuso la remisión de copias a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, al considerar la competencia de esa instancia frente a los hechos denunciados que involucrarían al entonces mandatario.

Por ahora, la actuación deberá avanzar por las vías institucionales correspondientes. La clave estará en las pruebas que puedan recopilarse y en la verificación de las declaraciones que dieron origen a las denuncias.

El documento conocido por NTN24 constituye un paso formal para que la comisión examine los señalamientos.

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