Colombia volverá a tener representación en el escenario del Festival de Viña del Mar, como lo viene haciendo desde hace varios años, así lo confirmó la organización del evento que oficializó la lista de artistas.

El certamen musical más importante de Latinoamérica confirmó la participación de Silvestre Dangond, reconocido exponente del vallenato, quien representará al país cafetero en la edición 2027 del evento que se celebrará en la Quinta Vergara de Chile.

El artista vallenato hará su debut en el Festival de Viña del Mar con canciones como “Cásate Conmigo”, “Las Locuras Mías” y “Materialista”.

Incluso, Dangond será el protagonista de la primera noche del Festival el lunes 22 de febrero y estará a cargo del cierre del primer día.

La italiana Laura Pausini inaugurará el evento el lunes 22, mientras que el grupo mexicano Reik se presentará el martes 23. Esa noche será cerrada con reguetón de Farruko.

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La jornada del 24 de febrero todavía está por confirmarse, según reveló la organización.

La noche del jueves 25 estará a cargo de la emblemática banda chilena La Ley, seguida por Gondwana y su exvocalista Quique Neira, quienes cerrarán con una noche de reggae .

El español Pablo Alborán abrirá la jornada del viernes 26, la cual cerrará la cantante de K-Pop JIHYO.

El sábado 27, el reguetonero puertorriqueño Arcángel cerrará la semana de presentaciones principales y el cierre del festival estará a cargo de la banda argentina Damas Gratis.

El Festival de Viña del Mar, que se realiza anualmente desde 1960, ha consolidado su posición como una vitrina esencial para artistas establecidos y emergentes del panorama musical latinoamericano e internacional. La edición 2027 promete mantener el estándar de calidad que ha caracterizado al evento, combinando diferentes géneros musicales y generaciones de artistas.