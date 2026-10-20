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Ricardo Orrego se pronunció por primera vez sobre la investigación en su contra: "Mantengo la firmeza para superar este capítulo"

octubre 20, 2026
Por: Redacción NTN24
Ricardo Orrego
Ricardo Orrego
A través de un video compartido en sus redes sociales, el comunicador explicó los motivos por los que permaneció siete meses sin pronunciarse públicamente.

El periodista Ricardo Orrego rompió el silencio sobre el proceso judicial que enfrenta, luego de la audiencia de imputación por los presuntos delitos de acoso sexual y acto sexual violento. Los hechos que son materia de investigación habrían ocurrido entre 2012 y 2024.

A través de un video compartido en sus redes sociales, el comunicador explicó los motivos por los que permaneció siete meses sin pronunciarse públicamente.

"Esta pausa no fue fortuita, fue una decisión consciente para actuar con la máxima prudencia y con absoluto respeto frente al proceso judicial que sigue su curso (...) No puedo negar que el impacto en nuestras vidas ha sido fuerte", dijo.

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Aunque su equipo de abogados ya había fijado su posición frente a las denuncias, el periodista no se había referido directamente al caso.

En el mensaje, señaló que las circunstancias han afectado la estabilidad de su hogar, marcado el cierre de una etapa laboral y puesto en entredicho su trayectoria profesional.

Durante su intervención, hizo énfasis en el papel que ha desempeñado su familia en medio de este momento.

Manifestó que su esposa y sus hijos han permanecido a su lado pese a la incertidumbre y expresó su pesar por el sufrimiento que han experimentado a raíz de la situación.

En relación con las acusaciones, Orrego aclaró que no pretende utilizar las plataformas digitales ni los medios de comunicación para discutir las versiones conocidas, responder a declaraciones de terceros o mencionar directamente a personas involucradas.

Por el contrario, indicó que su defensa se desarrollará ante las instancias judiciales correspondientes. Asimismo, afirmó que ha estado dispuesto a colaborar con las autoridades desde el comienzo y que mantendrá esa disposición cuando sea requerido.

"Afronto el futuro con plena confianza en la labor de la justicia y en mi equipo de la defensa (...) mantengo la firmeza, la tranquilidad y la convicción necesaria para superar este capítulo", afirmó.

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