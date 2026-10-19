Salvatore Mancuso aseguró que delegados de Gustavo Petro pidieron a exjefes paramilitares hablar en contra de De la Espriella y otros dos políticos

Salvatore Mancuso, exjefe del grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia, aseguró en las últimas horas que delegados del Gobierno de Gustavo Petro le pidieron a él y otros exjefes paramilitares hablar en contra del actual presidente Abelardo de la Espriella, el expresidente Álvaro Uribe y el exvicepresidente Germán Vargas Lleras.

El exjefe paramilitar aseguró que los hechos se remontan a octubre de 2025 en Valledupar, cuando Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de Presidencia (DAPRE), y el asesor Víctor de Currea-Lugo les pidieron acusar a los tres políticos.

"Delegados del Gobierno Petro nos pidieron a los excomandantes de las Autodefensas acusar a tres hombres para ganar una elección: Uribe, Vargas Lleras y De La Espriella”, indicó en un video publicado. “Ninguno de nosotros aceptó”, agregó.

Además, Mancuso aseguró que hubo molestia de parte de los exjefes paramilitares y del Gobierno de Gustavo Petro, por lo cual no hubo ninguna declaración pública en dicho evento destinado a presentar un balance sobre el proceso de Justicia y Paz con los grupos paramilitares.

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“La respuesta fue una sola: nadie aceptó. Hubo molestia de parte nuestra y ahí se dañó el encuentro. No me crean a mí, miren los hechos. No hubo entrevista, no hubo declaración. Y ese ‘no’ tuvo precio. La mesa de Ralito no volvió a convocarse”, aseveró.