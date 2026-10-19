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Gustavo Petro

Salvatore Mancuso aseguró que delegados de Gustavo Petro pidieron a exjefes paramilitares hablar en contra de De la Espriella y otros dos políticos

octubre 19, 2026
Por: Luis Cifuentes
Salvatore Mancuso, exjefe paramilitar, y Gustavo Petro, expresidente de Colombia - Fotos: EFE
Salvatore Mancuso, exjefe paramilitar, y Gustavo Petro, expresidente de Colombia - Fotos: EFE
Así lo aseguró el exjefe de las Autodefensas Unidas de Colombia al reafirmar las declaraciones de Angie Rodríguez, exfuncionaria del Gobierno Petro.

Salvatore Mancuso, exjefe del grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia, aseguró en las últimas horas que delegados del Gobierno de Gustavo Petro le pidieron a él y otros exjefes paramilitares hablar en contra del actual presidente Abelardo de la Espriella, el expresidente Álvaro Uribe y el exvicepresidente Germán Vargas Lleras.

El exjefe paramilitar aseguró que los hechos se remontan a octubre de 2025 en Valledupar, cuando Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de Presidencia (DAPRE), y el asesor Víctor de Currea-Lugo les pidieron acusar a los tres políticos.

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"Delegados del Gobierno Petro nos pidieron a los excomandantes de las Autodefensas acusar a tres hombres para ganar una elección: Uribe, Vargas Lleras y De La Espriella”, indicó en un video publicado. “Ninguno de nosotros aceptó”, agregó.

Además, Mancuso aseguró que hubo molestia de parte de los exjefes paramilitares y del Gobierno de Gustavo Petro, por lo cual no hubo ninguna declaración pública en dicho evento destinado a presentar un balance sobre el proceso de Justicia y Paz con los grupos paramilitares.

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La respuesta fue una sola: nadie aceptó. Hubo molestia de parte nuestra y ahí se dañó el encuentro. No me crean a mí, miren los hechos. No hubo entrevista, no hubo declaración. Y ese ‘no’ tuvo precio. La mesa de Ralito no volvió a convocarse”, aseveró.

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