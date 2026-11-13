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Viernes, 13 de noviembre de 2026
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Perkins Rocha

Eurodiputados superaron restricciones del régimen para visitar a Perkins Rocha: "A pesar de los obstáculos y la arbitrariedad, pudieron ingresar"

noviembre 13, 2026
Por: Redacción NTN24
Rocha cumple su condena bajo arresto domiciliario mediante la utilización de un dispositivo de monitoreo electrónico.

Este viernes 13 de noviembre, los eurodiputados Hermann Tertsch y Jorge Martín Frías superaron las restricciones de funcionarios policiales del régimen para visitar al abogado y preso político venezolano Perkins Rocha.

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La noticia fue confirmada por el Comité de Derechos Humanos del partido político Vente Venezuela.

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"A pesar de los obstáculos y la arbitrariedad de los funcionarios policiales, los eurodiputados Hermann Tertsch y Jorge Martín Frías pudieron ingresar para ver al abogado y magistrado Perkins Rocha la tarde de este viernes", escribió la comentada instancia vía X (Twitter).

Un día antes, en exclusiva con NTN24, el abogado y prisionero político Perkins Rocha habló del asedio que la dictadura ha ejercido sobre él en los últimos días cuando le pusieron mayor vigilancia a su vivienda para que no pueda recibir visitas.

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Ante el Canal de las Américas, Rocha manifestó: "Es una situación que no es grata ni para nosotros ni para la república. Esa arbitrariedad es una torpeza; no sé quién está asesorando en este momento la comunicación y la simbología de la administración residual de la señora Delcy. Que ocurran estos hechos tan lamentables llama la atención".

Posteriormente, sostuvo: "Me sorprende lo que está ocurriendo. ¿Cuál es el propósito de dejar en tan evidencia que no estamos en una fase de conciliación y paz? Se niegan a soltar los símbolos del terror. Ocurrió el 3 de enero y ellos todavía son incapaces de reconocer que deben estar en otra fase".

En esa línea, indicó que hay "símbolos del terror", como tenerlo a él con un grillete, que el régimen se niega a soltar.

Además, exigió que se respete su derecho a decidir sobre su propiedad privada ante la ausencia de documentación legal que justifique la medida.

Perkins Rocha cumple su condena bajo arresto domiciliario mediante la utilización de un dispositivo de monitoreo electrónico. Su detención se ha extendido por más de dos años sin que se haya modificado su situación judicial.

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