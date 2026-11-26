Amparo Grisales se volverá a encontrar con uno de los personajes que marcaron su trayectoria artística. Más de 30 años después de protagonizar Los pecados de Inés de Hinojosa, la actriz colombiana se prepara para una aparición especial en RTVC junto al director Jorge Alí Triana, como parte de una iniciativa para recuperar y presentar de nuevo esta producción de la televisión nacional.

VEA TAMBIÉN Así fue el incidente que marcó el primer concierto de Christina Aguilera en país suadamericano o

La información fue conocida por Pulzo, que tuvo acceso a detalles del proyecto y fotografías del reencuentro entre Grisales y Triana en las instalaciones del sistema de medios públicos. La grabación se hizo el miércoles 25 de noviembre y tuvo la participación de la actriz, quien volvió a un espacio relacionado con una de las etapas más importantes de su carrera.

El formato va a ser de corta duración y se emitirá previo a la retransmisión de la telenovela, cuyo primer capítulo fue restaurado por Señal Colombia para adaptarlo a las condiciones técnicas actuales. La intención es que sus protagonistas y realizadores compartan recuerdos del rodaje, detalles de la historia y experiencias que tienen relación con una producción que dejó huella en la televisión colombiana.

En el encuentro, Grisales recibió un regalo relacionado con la novela y se le vio visiblemente emocionada. Al recordar lo que fue volver a ese universo televisivo, usó una de las expresiones que la hicieron reconocible frente al público: “Me ericé”, según el relato publicado por Pulzo.

Pese a que aún no se revelan todos los detalles del contenido ni la fecha exacta de emisión, el proyecto representa un nuevo acercamiento de la actriz a RTVC, lejos de sus actuales compromisos con Caracol Televisión.

Estrenada en 1988, Los pecados de Inés de Hinojosa fue una adaptación de la novela homónima del escritor Próspero Morales Pradilla. Bajo la dirección de Jorge Alí Triana, la historia trasladó al público al siglo XVI para relatar las pasiones, intrigas y conflictos de una mujer que desafiaba las convenciones sociales de su época.

VEA TAMBIÉN Deadpool podría regresar a la pantalla grande: Marvel estaría preparando una nueva película con Ryan Reynolds o

Amparo Grisales interpretó a Inés de Hinojosa y Margarita Rosa de Francisco dio vida a Juanita, su sobrina. La producción llamó la atención por abordar temas de sexualidad, poder y transgresión en una televisión que aún mantenía fuertes restricciones de esos contenidos.

Ahora bien, la restauración dejará que nuevas generaciones conozcan la historia y que quienes la vieron originalmente vuelvan a ella con una perspectiva diferente. Para Grisales, el reencuentro con Triana supone volver a una obra que enmarcó su camino en la pantalla.