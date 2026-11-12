“No podría estar más orgulloso”: ICE celebra un récord histórico de detenciones y deportaciones bajo el gobierno de Trump

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) llegó en el año fiscal 2026 a las cifras más altas de detenciones y deportaciones de sus 23 años de historia. El anuncio se celebró por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que atribuyó los resultados a la política migratoria impulsada del presidente Donald Trump.

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Según los datos oficiales divulgados este jueves 12 de noviembre, ICE deportó a 483.200 personas entre el 1 de octubre de 2025 y el 30 de septiembre de 2026. El registro representa un aumento de 9% ante el año fiscal anterior, cuando se contabilizaron 442.640 expulsiones, y de casi 78% respecto a 2024, el último año fiscal completo de la Administración de Joe Biden.

En materia de detenciones, la agencia reportó más de 491.000 arrestos en el mismo periodo. De ese total, cerca de 475.000 corresponden a arrestos administrativos, relacionados con presuntas infracciones civiles de las leyes migratorias y no en sí delitos penales.

Las cifras igualmente muestran un crecimiento considerable ante los periodos anteriores. Los arrestos administrativos prácticamente duplicaron los 239.890 registrados en 2025 y superaron de forma amplia los 113.430 contabilizados en 2024.

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, celebró el balance y expresó su respaldo a los funcionarios encargados de ejecutar las operaciones migratorias.

“No podría estar más orgulloso de los valientes hombres y mujeres del ICE, quienes acaban de batir nuevos récords históricos”, aseguró en un comunicado difundido junto con las cifras.

El funcionario además destacó que septiembre de 2026 fue el mejor de la historia de la agencia en materia de arrestos. En ese mes se registraron más de 48.000 detenciones y alrededor de 44.000 deportaciones. Según el DHS, los arrestos aumentaron 30% frente a septiembre en la Administración Biden.

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Mullin atribuyó los resultados al liderazgo de Trump y sostuvo que el ICE recibió autorización para intensificar la búsqueda y expulsión de personas en situación migratoria irregular. “Gracias al liderazgo del presidente Trump, el ICE ha recibido vía libre para localizar y expulsar a extranjeros en situación irregular, con el fin de salvar vidas estadounidenses”, aseguró.

El anuncio se produce en medio de críticas a la política migratoria del Gobierno republicano y a la actuación de los agentes federales en diferentes comunidades del país.

Además, las estadísticas oficiales generan preguntas por la metodología usada para contabilizar las deportaciones. Un análisis del Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC), de la Universidad de Syracuse, halló que las expulsiones formales representaron 63% de las deportaciones registradas en julio y agosto de 2026. El resto correspondió a salidas y retornos voluntarios.

Por otra parte, los datos difundidos por el DHS no incluyen un desglose detallado de los antecedentes penales de las personas detenidas, una información que fue presentada en balances anteriores. Esto impide establecer qué proporción de los arrestos correspondió a personas con historial delictivo.

El récord que anunció ICE refleja la magnitud de la campaña migratoria de Trump, pero también deja abierto el debate de sus alcances, los criterios de detención y las consecuencias de las deportaciones para las comunidades migrantes.