El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos aprobó la petición del Gobierno de Donald Trump para que siga suspendida la restitución del Estatus de Protección Temporal (TPS) para los venezolanos. La decisión extiende la incertidumbre para quienes esperaban recuperar ese amparo migratorio y abre una nueva etapa judicial que va a ser determinante para conocer el futuro del programa.

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La resolución fue emitida en la noche del miércoles 18 de noviembre, luego de que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) solicitara una intervención urgente. El tribunal concedió una suspensión administrativa, una medida temporal que le deja mantener frenada la restitución del TPS mientras revisa el caso y prepara una nueva decisión.

En términos prácticos, el TPS no se restablece de momento. Los cerca de 350.000 venezolanos beneficiarios de la designación de 2023 siguen sin recuperar la protección que les permitía estar en Estados Unidos y trabajar legalmente, así como también estar protegidos ante la deportación mientras el beneficio estuviera vigente.

La decisión tampoco significa que el tribunal haya resuelto de manera definitiva que el Gobierno Trump tiene razón o que el TPS no pueda regresar. Lo que aprobó fue una pausa para mantener suspendidos los efectos de la orden judicial que favorecía a los migrantes al tiempo que sigue el proceso de apelación.

El Noveno Circuito tiene que examinar los argumentos de las partes y emitir una nueva resolución del caso. La pausa administrativa está vinculada a ese proceso y deja que la suspensión se mantenga en la revisión judicial. Por eso, los siete días no reflejan una fecha automática en la que todos los venezolanos recuperarán el TPS.

Luego de que el tribunal se pronuncie, pueden abrirse diferentes escenarios: que mantenga la suspensión mientras sigue la apelación o que permita que avance la decisión de primera instancia que favoreció a los beneficiarios. El Gobierno igualmente podría volver a acudir a la Corte Suprema para tratar de mantener bloqueada la restitución.

La disputa inició cuando la Administración Trump anuló la extensión del TPS aprobada en el Gobierno de Joe Biden. Organizaciones y beneficiarios demandaron esa medida y consiguieron una decisión favorable del juez federal Edward Chen, quien vio que la secretaria de Seguridad Nacional no tenía autoridad para cancelar las protecciones.

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El Gobierno apeló y está insistiendo en que los tribunales dejen suspendida la restitución. En su petición más reciente, el DHS argumentó que cerca de 1.800 venezolanos bajo custodia migratoria deberán ser liberados si el TPS entraba de nuevo en vigor.

Mientras no haya una nueva orden que cambie el programa, los venezolanos no tienen que asumir que recuperaron su estatus o que sus permisos de trabajo volvieron a estar vigentes. Es importante revisar las comunicaciones oficiales de USCIS y consultar con un abogado de inmigración previo a tomar decisiones acerca de empleo, trámites o viajes.