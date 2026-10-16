Se acaba la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden y director de la Policía formaliza el retorno de los Escuadrones Móviles Antidisturbios en Colombia

La Policía Nacional de Colombia formalizó una reorganización de la unidad encargada de intervenir en disturbios y situaciones de alteración del orden público. Mediante la Resolución 03226 del 13 de octubre de 2026, la institución estableció la creación de la Unidad Nacional Antidisturbios (UNADI), que reemplaza a la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO) e incorpora nuevamente en su estructura a los Escuadrones Móviles Antidisturbios (ESMAD).

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El documento redefine la organización interna de esta dependencia y establece sus funciones para atender manifestaciones públicas, motines, asonadas y otros escenarios de violencia que puedan afectar la convivencia y la seguridad ciudadana, especialmente cuando las capacidades policiales disponibles resulten insuficientes o puedan verse desbordadas.

De acuerdo con la resolución, la UNADI estará adscrita a la Subjefatura Nacional del Servicio de Policía y contará con un Subcomando de la Unidad Nacional Antidisturbios (SUNAD), un Grupo de Seguimiento Operacional (GUSOP), Regionales Antidisturbios (RADIS) y Escuadrones Móviles Antidisturbios (ESMAD).

Entre sus responsabilidades estarán coordinar las necesidades operativas de la unidad, asesorar a los mandos policiales que requieran apoyo para atender alteraciones del orden público y fortalecer las condiciones de trabajo de los uniformados. También deberá gestionar las necesidades de personal, equipos, logística y medios tecnológicos para el cumplimiento de sus funciones.

Cabe resaltar que el cambio representa una modificación institucional frente a la estructura adoptada en noviembre de 2022, cuando el entonces Escuadrón Móvil Antidisturbios pasó a integrarse bajo la denominación de Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden, durante el Gobierno de Gustavo Petro. Con la nueva resolución, la Policía recupera la denominación UNADI para la unidad y vuelve a incluir expresamente al ESMAD dentro de su organigrama.

La decisión se conoce en medio de las discusiones sobre el manejo de las manifestaciones públicas, el mantenimiento del orden y los límites de la intervención policial. La reorganización también debe leerse a la luz del artículo 37 de la Constitución Política, que protege el derecho a reunirse y manifestarse pública y pacíficamente, así como de las normas que regulan el uso legítimo de la fuerza.

La resolución establece, además, que la unidad deberá atender las necesidades institucionales de manera coordinada y cumplir las disposiciones constitucionales y legales aplicables. Por tanto, el restablecimiento del nombre del ESMAD no elimina las obligaciones de la Policía de respetar los derechos humanos ni las reglas que rigen su actuación durante las protestas.

La resolución también contempla un plazo de 90 días para adelantar los ajustes administrativos y organizacionales necesarios para implementar la nueva estructura.

Finalmente, cabe resaltar que el Decreto 1525 del 13 de octubre de 2026 modificó el protocolo de actuación policial durante manifestaciones públicas y reguló los niveles de intervención, incluido el restablecimiento del orden mediante unidades antidisturbios. Se trata de decisiones distintas, aunque relacionadas con la actuación de las autoridades frente a las protestas.