Así es el lujoso Lamborghini que futbolista de solo 24 años recibió en su casa: personalizado y único en el mundo

El delantero francés Hugo Ekitike, de apenas 24 años y actualmente jugador del Liverpool, ha generado gran revuelo en redes sociales tras recibir un lujoso automóvil deportivo completamente personalizado.

Se trata de una Lamborghini Revuelto en color blanco mate, un modelo único en el mundo por sus características especiales.

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El vehículo fue entregado directamente en su domicilio y cuenta con personalización completa hasta en los mínimos detalles, lo que subraya la exclusividad de esta adquisición.

El Lamborghini Revuelto representa el modelo más reciente y avanzado de la marca italiana, siendo un superdeportivo híbrido que combina un motor V12 con propulsión eléctrica. Este vehículo, lanzado recientemente al mercado, tiene un precio base que supera los 500.000 dólares, aunque las personalizaciones exclusivas pueden elevar significativamente su valor final.

Ekitike, quien ha desarrollado su carrera en el fútbol francés antes de su fichaje por el Liverpool, se suma así a la lista de futbolistas jóvenes que invierten parte de sus ganancias en automóviles de alta gama. La personalización del vehículo habría sido realizada por Centurion, empresa especializada en la customización de vehículos de lujo para deportistas y celebridades.

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El futbolista francés, nacido en 2002, ha experimentado un ascenso notable en su carrera profesional, pasando por clubes como el Stade de Reims y el Paris Saint-Germain antes de llegar a la Premier League inglesa.

Este tipo de adquisiciones por parte de deportistas de élite no es inusual, especialmente en el fútbol europeo, donde los contratos millonarios permiten este nivel de gastos personales.