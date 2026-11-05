NTN24
Jueves, 05 de noviembre de 2026
Jueves, 05 de noviembre de 2026
Fútbol

Así es el lujoso Lamborghini que futbolista de solo 24 años recibió en su casa: personalizado y único en el mundo

noviembre 5, 2026
Por: Luis Cifuentes
Liverpool de Inglaterra - Foto: EFE
Liverpool de Inglaterra - Foto: EFE
Se trata de una Lamborghini Revuelto en color blanco mate, un modelo único en el mundo por sus características especiales.

El delantero francés Hugo Ekitike, de apenas 24 años y actualmente jugador del Liverpool, ha generado gran revuelo en redes sociales tras recibir un lujoso automóvil deportivo completamente personalizado.

Se trata de una Lamborghini Revuelto en color blanco mate, un modelo único en el mundo por sus características especiales.

o

El vehículo fue entregado directamente en su domicilio y cuenta con personalización completa hasta en los mínimos detalles, lo que subraya la exclusividad de esta adquisición.

El Lamborghini Revuelto representa el modelo más reciente y avanzado de la marca italiana, siendo un superdeportivo híbrido que combina un motor V12 con propulsión eléctrica. Este vehículo, lanzado recientemente al mercado, tiene un precio base que supera los 500.000 dólares, aunque las personalizaciones exclusivas pueden elevar significativamente su valor final.

Ekitike, quien ha desarrollado su carrera en el fútbol francés antes de su fichaje por el Liverpool, se suma así a la lista de futbolistas jóvenes que invierten parte de sus ganancias en automóviles de alta gama. La personalización del vehículo habría sido realizada por Centurion, empresa especializada en la customización de vehículos de lujo para deportistas y celebridades.

o

El futbolista francés, nacido en 2002, ha experimentado un ascenso notable en su carrera profesional, pasando por clubes como el Stade de Reims y el Paris Saint-Germain antes de llegar a la Premier League inglesa.

Este tipo de adquisiciones por parte de deportistas de élite no es inusual, especialmente en el fútbol europeo, donde los contratos millonarios permiten este nivel de gastos personales.

 

Temas relacionados:

Fútbol

Autos

Francia

Selección de Francia

Jugadores

Liverpool

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿La victoria demócrata en el Congreso afectará el despliegue militar de EE. UU. en Venezuela y la región?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Serán más sofisticados que Maduro": Alejandro Hernández advierte del régimen que llevan Delcy, Diosdado y Jorge Rodríguez en Venezuela

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio
Dirige:
Roberto Macedonio

Indignación: Cambian fiscal que investigaba a Petro por presunto homicidio culposo en caso de Kevin Acosta

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Jefferson Beltrán - Yalena Jácome
Dirige:
Jefferson Beltrán

Con contundencia y éxito: Así avanzan duros golpes conjuntos de EE. UU. y Colombia contra el crimen

Ver más

El Informativo USA

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

¿Quién es Abdul El-Sayed, el primer senador musulmán de la historia de EE. UU.? Ya lanzó su primer desafío a Trump

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil
Dirige:
Andrés Gil

Se conocen imágenes de soldados de El salvador patrullando las calles de Puerto Príncipe en Haití

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Con María Corina en Venezuela la gente no se va a dejar engañar del régimen": Tomás Arias, cofundador de Vente Venezuela

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Incendios en la Amazonía brasileña: las quemas amenazan los bosques y agravan la crisis climática

Ver más

Videos

Ver más
Delcy Rodríguez/ María Corina Machado - Fotos EFE
Elecciones de Medio Término en Estados Unidos

¿Nueva influencia demócrata en EE. UU. beneficia más a María Corina Machado o a Delcy Rodríguez?

Mario Díaz-Balart y María Elvira Salazar | Fotos: EFE
Elecciones en Estados Unidos

"Marcaron distancia de Trump y sobrevivieron electoralmente": De la Cruz sobre Díaz-Balart y Salazar

Avión usado en operaciones de la CIA sobrevoló Maiquetía - Foto de referencia: Canva
Avión

Avión usado en operaciones de la CIA sobrevoló Maiquetía: "Diosdado y otros tienen mucho que temer”

Abelardo de la Espriella | Foto: EFE
Atentado

Contundente advertencia de Abelardo de la Espriella por atentado terrorista en Cauca: "Los vamos a encontrar"

Donald Trump presidente de los Estados Unidos- Foto: EFE
Estados Unidos

La postura del partido demócrata sobre la política exterior de EEUU en Venezuela y Colombia

Más de Deportes

Ver más
El futbolista Lamine Yamal. (AFP)
Champions League

Así quedó la tabla de posiciones en la Champions League tras jornada en la que brillaron Lamine Yamal y Lucho Díaz

Fotografía de la bandera de Estados Unidos-Foto EFE
Estados Unidos

Estados Unidos acogerá el primer Mundial de Clubes femenino en 2028

Selección de Costa Rica - Foto de referencia: EFE
Fútbol

Detienen a futbolista de la selección de Costa Rica por presunta extorsión: así derribó la Policía la puerta de su casa para capturarlo

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El nuevo orden y la traición a la libertad

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

La reelección de Lula no es un triunfo de la democracia, es una tragedia de las instituciones

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Regreso María Corina Machado

Cambio de juego: María Corina en Venezuela

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Foto de referencia (Canva)
Justicia

EE. UU. condenó a 12 años de prisión a venezolano que lavó miles de millones de dólares para el narcotráfico mediante criptomonedas

El futbolista Lamine Yamal. (AFP)
Champions League

Así quedó la tabla de posiciones en la Champions League tras jornada en la que brillaron Lamine Yamal y Lucho Díaz

María Corina Machado - Foto: EFE
Regreso María Corina Machado

María Corina Machado afirma en crucial primer pronunciamiento desde su regreso que "plan de tres fases de Trump avanza" y que habrá elecciones en 2027 en Venezuela

Vladímir Putin, presidente de Rusia / Donald Trump, presidente de EE.UU. / Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania - Fotos: EFE
Rusia

Rusia anuncia negociación con Ucrania bajo mediación de Estados Unidos en Abu Dabi

Manifestantes en Venezuela exige elecciones - Foto: AFP
Elecciones

“La sociedad tiene que movilizarse para generar condiciones”: Schamis sobre elecciones en Venezuela

Vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo y el ministro de Hacienda, Miguel Gómez / FOTO: Captura de pantalla
Colombia

José Manuel Restrepo habla de la Ley de Rescate Económico: “La realidad de las finanzas públicas era peor de lo que dijo Petro”

Fotografía de la bandera de Estados Unidos-Foto EFE
Estados Unidos

Estados Unidos acogerá el primer Mundial de Clubes femenino en 2028

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023